Bendl řekl soudu, že jako hejtman nezaznamenal nátlak ohledně Čapího hnízda

Praha - Bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) dnes řekl soudu, že ve vztahu k projektu Čapího hnízda nezaznamenal v době schvalování dotace nátlak ani pochybnosti. Obecně doplnil, že všechny projekty musely projít posuzovacím řízením a několikanásobnou kontrolou. Obžaloba tvrdí, že někdejší místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová s pomocí Andreje Babiše (ANO) podvodně vzbudila zdání, že její firma splňuje jakožto malý a střední podnik podmínky pro padesátimilionovou dotaci.

Výpověď Bendla i dalších svědků si kromě Nagyové přišel poslechnout i Babiš, ačkoliv původně avizoval, že dnes k pražskému městskému soudu nedorazí. Novinářům vysvětlil, že se mu nakonec změnil program a že si svědky rád vyslechne. Svědčící úřednici Evě Filipové následně Babiš v jednací síni řekl, že ho asi nemá ráda, a vyčetl jí negativní motivaci.

Bendl z pozice svědka vypověděl, že Nagyovou nezná a s Babišem má "korektně politické vztahy". "Sice jsme se párkrát setkali i kdysi, ale neznali jsme se blíže," řekl o šéfovi opozičního hnutí ANO a bývalém premiérovi.

Post středočeského hejtmana zastával Bendl v letech 2000 až 2008, přičemž předsedal i Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy. V únoru 2008 podala Nagyová k radě žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Podle obžaloby tak učinila "v úmyslu neoprávněně opatřit veřejnou podporu" pro společnost Farma Čapí hnízdo.

Rada s poskytnutím dotace souhlasila. "Je to spousta let. Dostali jsme vždy seznam projektů, které byly doporučeny," řekl Bendl. Dodal, že v radě neměli jinou možnost, než doporučené projekty schválit. Doplnil, že multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo byl jedním ze stovek projektů a že si ohledně něj nevzpomíná na nic konkrétního.

Na dotaz jedné ze členek soudního senátu dodal, že metodika poskytování dotací byla složitá a každý projekt musel splnit desítky podmínek. "Já doufám, že ne," uvedl na otázku, zda se podmínky daly vykládat různě. Obžalovaná Nagyová se hájí mimo jiné tím, že definice malého a středního podniku nebyla v době podání žádosti zřejmá a že ji částečně vyjasnil až rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2014 a příručka z roku 2016. "Byli jsme opravdu přesvědčeni, že se jedná o malý a střední podnik," vypověděla u soudu v pondělí.

Podle obžaloby ale Farma Čapí hnízdo podmínky pro dotaci nesplňovala, protože měla "evidentně bezproblémový přístup k finančním zdrojům pro realizaci projektu" vzhledem ke své provázanosti s Babišovým holdingem Agrofert. Nagyová také úředníkům zamlčela, že člověkem, který její společnost fakticky ovládá, je právě Babiš, tvrdí státní zástupce.

Po Bendlovi vypovídala Filipová, která v době podání dotace jako středočeská úřednice kontrolovala realizaci projektu Čapí hnízdo. Uvedla, že tehdy dostala informaci, že za žádostí mohl stát Babiš a "konkrétní podnik". "Svědkyně mě asi nemá ráda," reagoval Babiš. "V té době nebyl inženýr Andrej Babiš v politice, takže to nebylo nedejbůh motivované nějak politicky, ale profesně," ohradila se žena.

Filipová později pracovala na ministerstvu financí a soudu dnes předložila pozvánku do Čapího hnízda, která tam v roce 2017 přišla. "Na začátku jsem k tomu projektu měla pochybnosti. Tak mě překvapilo, že někdo zve zaměstnance ministerstva financí včetně auditního orgánu, který ho prověřuje, na tu farmu. Připadalo mi to trošku nestandardní," podotkla. "Na farmu Čapí hnízdo si může každý občan této republiky pozvat koho chce! Když si to zaplatí," zdůraznil Babiš.

Babiš i Nagyová vinu odmítají. Hrozí jim pět až deset let vězení, státní zástupce pro ně navrhl podmíněné a peněžité tresty.

Vyplacením dotace vznikla podle obžaloby Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy škoda 50 milionů korun, z čehož 42,5 milionu bylo poskytnuto z Evropského fondu regionálního rozvoje a po 3,75 milionu korun pocházelo ze státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje. Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která spornou dotaci v roce 2018 vrátila státu. Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, poté jej vložil do svěřenských fondů.