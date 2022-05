Benda by byl opatrný s označením ruských zločinů na Ukrajině za genocidu

Praha - Předseda koaličního poslaneckého klubu ODS Marek Benda uvedl, že Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny, byl by ale "lehce" opatrný" označit je za genocidu. Benda to řekl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. S iniciativou přišli ve Sněmovně koaliční lidovci, jak je o to požádal na dubnovém sjezdu strany ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis.

"Já dokonce s tezí o tom, že mluvit o genocidě, bych byl lehce opatrný. Genocida je opravdu nějaké mezinárodně vymezené slovo. Dějou se tam strašné válečné zločiny," uvedl Benda k situaci na Ukrajině. Nazvání ruského postupu na Ukrajině genocidou by mohlo podle Bendy relativizovat holokaust, někdejší události v Arménii nebo ve Rwandě.

Lidovci přišli s iniciativou zhruba před dvěma týdny. Zatím není jasné, zda se poslanci budou zabývat návrhem takového usnesení už příští týden. Teze jsou podle předsedy jejich poslaneckého klubu Marka Výborného připraveny, chybí ještě stanovisko ministra zahraničí. Bez něj nelze tuto iniciativu ve vládní koalici završit.

Počátkem dubna označila Sněmovna vraždění lidí v Buči a v dalších ukrajinských městech ruskými silami za válečný zločin podle mezinárodního práva. Česko by se podle usnesení mělo zapojit do příprav pro ustanovení mezinárodního soudního tribunálu pro souzení pachatelů všech zločinů spáchaných Ruskou federací na Ukrajině.

Ukrajinský parlament schválil v polovině dubna usnesení, v němž označil počínání ruské armády na Ukrajině za genocidu. Vyzval parlamenty, vlády a organizace ve světě, aby učinily totéž.

Benda se v debatě ostře střetls předsedou SPD Tomiem Okamurou, podle kterého by vláda Petra Fialy (ODS) měla s dalšími státy usilovat o mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Okamura poukazoval na to, že i kvůli konfliktu rostou ceny energií a stoupají a ještě budou stoupat ceny potravin. "Musíme tlačit na ukončení konfliktu," zdůraznil Okamura. Benda poukazoval na to, že už dva měsíce zaznívá, aby se na Ukrajinu nedodávaly zbraně nebo aby byla uzavřena mírová smlouva i tak, že Ukrajina ztratí další část svého území. "Zapomíná se, kdo je útočník a kdo se brání. Na koho má být vyvinut tlak, je (ruský prezident) Vladimir Putin," řekl Benda.