Benátský filmový festival bude s výraznou českou účastí

Benátky (Itálie) - Nejstarší filmový festival světa ve středu v Benátkách zahajuje 76. ročník a po mnoha letech na něm bude mít výrazné zastoupení česká kinematografie. V hlavní soutěži bude o Zlatého lva usilovat nejnovější film Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Už dnes, vpředvečer oficiálního zahájení přehlídky, bude v sekci Venice Classics (Benátská klasika) ve světové premiéře digitálně restaurovaná Extase Gustava Machatého. Půjde tak o první film promítnutý na letošním filmovém festivalu. Slavný český erotický film se do Benátek vrací po 85 letech.

V hlavní soutěži jedenáctidenního festivalu se představí například vesmírné drama Ad Astra (Ke hvězdám) režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Bradem Pittem. Roman Polanski do soutěže posílá své historické drama J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře s Jeanem Dujardinem v hlavní roli. Soutěžit bude i snímek The Laundromat (Prádelna) režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají mimo jiné Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas, a rovněž film Marriage Story (Příběh manželství) režiséra Noaha Baumbacha v hlavní roli se Scarlett Johanssonovou a s Adamem Driverem.

"Mnohé filmy se tento rok zabývají postavením ženy ve světě. Tyto snímky, i když je natočili muži, odhalují nové vnímání, které dokládá, že polemiky posledních let ovlivnily naši kulturu," řekl při prezentaci letošního ročníku v Římě ředitel festivalu Alberto Barbera. V hlavní soutěži jsou zastoupeny pouze dvě režisérky. Loni hlavní cenu Zlatého lva získalo drama Roma mexického oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna.

Zlatého lva za celoživotní dílo na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách dostane španělský oscarový režisér Pedro Almodóvar, v jehož filmech bývají právě ženy většinou hlavními hrdinkami.

Z hereckých hvězd letos na ostrov Lido přijedou také mimo jiné Robert De Niro, Brad Pitt, Kristen Stewartová, Scarlett Johanssonová nebo Catherine Deneuveová.

Jako velký úspěch pro Českou republiku hodnotí experti skutečnost, že mezi slavnými jmény budou v Benátkách tentokrát skloňována i ta česká. Snímek Nabarvené ptáče natočený podle světového bestselleru Jerzyho Kosinského znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech. Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Hlavní ocenění v Benátkách získal v roce 1947 český film Siréna.

"Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá," uvedl v červenci po představení výběru soutěžních snímků režisér Václav Marhoul, jehož drama o strastech malého chlapce během druhé světové války vzniklo v koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny.

V sekci Venice Classics bude už dnes zastoupena digitálně restaurovaná verze Extase od Gustava Machatého. Cílem restaurování, které se uskutečnilo pod vedením Národního filmového archivu, je uvést českou verzi filmu v podobě co nejbližší té z benátského festivalu v roce 1934, kdy způsobil v Mussoliniho Itálii skandál.

"Extase je ve světovém měřítku jedním z filmů, které se objevují ve všech příručkách a přehledech dějin kinematografie, ale ne vždy kvůli svým uměleckým hodnotám," uvedl generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Talent českých filmových tvůrců bude letos v Benátkách chtít osvědčit i krátký animovaný snímek režisérské dvojice z FAMU Michaely Mihályi a Davida Štumpfa Sh_t Happens. V tematické sekci Horizonty, která je zaměřena na nové trendy kinematografie, bude český film soutěžit poprvé.