Řím - Zlatého lva za celoživotní dílo na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách dostane britská herečka a aktivistka Vanessa Redgraveová. Umělkyně vyjádřila nad rozhodnutím organizátorů festivalu překvapení a radost. Podle agentury AP se tato cena uděluje na každém ročníku festivalu vždy dvěma osobnostem, herci či herečce a režisérovi nebo režisérce. Kromě Redgraveové si Zlatého lva za celoživotní dílo odnese kanadský režisér David Cronenberg, jehož jméno bylo oznámeno již v dubnu.

Jednaosmdesátiletá Redgraveová pochází z umělecké rodiny, oba její rodiče Michael Redgrave a Rachel Kempsonová byli herci, v branži se uplatnili i její bratr Corin a sestra Lynn. Její syn Carlo, kterého má s hercem Frankem Nerem, se stal filmovým režisérem. Redgraveová se proslavila mimo jiné ve snímcích Zvětšenina, Nastražte uši, Muž do nepohody či televizními filmy Co se stalo s Baby Jane? a Mladá Kateřina Veliká.

Loni si Zlatého lva za celoživotní dílo z města na laguně odvezli Američané Jane Fondová a Robert Redford.

Letos se bude 75. ročník filmového festivalu v Benátkách konat od 29. srpna do 8. září. Soutěžit bude 21 filmů, mezi nimiž je například drama The Mountain (Hora) amerického režiséra Ricka Alversona nebo Doubles Vies (Dvojí životy) francouzského tvůrce Oliviera Assayase. Podle webu The Hollywood Reporter se představí také ve světové premiéře oscarové naděje v podobě snímků, jako je First Man (První muž) amerického autora Damiena Chazellea, ROMA mexického režiséra Alfonsa Cuaróna nebo Suspiria, za kterým stojí italský tvůrce Luca Guadagnino.

Česká filmová tvorba v hlavní soutěži zastoupena není.