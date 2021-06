Benátkám kvůli masovému turismu hrozí zápis na seznam ohrožených památek UNESCO

Benátky (Itálie) - Benátkám hrozí, že je UNESCO zařadí na seznam ohrožených památek. Informoval o tom italský tisk. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu kritizuje masový turismus, přítomnost velkých výletních lodí v benátské laguně, pokles počtu obyvatel i některé chystané stavby v okolí. O zařazení severoitalského města na seznam světového dědictví v ohrožení rozhodne UNESCO v druhé polovině července na svém zasedání v Číně.

Hrozbu, že Benátky skončí na seznamu ohrožených památek, označil italský ministr kultury Dario Franceschini za vážný signál. Ministr vyzval k okamžitému zákazu velkých výletních lodí v benátském kanálu Giudecca. Proti vjezdu mohutných plavidel do Benátek už léta protestují místní obyvatelé, ekologové i ochránci památek. Poukazují mimo jiné na to, že vlny, které způsobují tato obří plavidla, ohrožují základy historických domů ve městě.

Přítomnost velkých výletních lodí, které svou hmotností často převyšují benátské historické pláce, se snaží italské vlády regulovat od roku 2012. Veškeré pokusy ale zatím z různých důvodů selhaly. Současná vláda premiéra Maria Draghiho připravila zákon, který výletní lodím zakazuje trasy vedoucí přes historické centrum Benátek. Návrh definitivně schválila v polovině května sněmovna, výletní lodě však i nadále skrze benátské kanály plují. Podle námořních úřadů se tak děje kvůli obtížím v určení náhradních tras. Ministerstvo kultury proto chystá další výnos, který by měl pomoci při vymáhání zákazu. Zákon také počítá s výběrovým řízením na projekt, jehož cílem bude, aby výletní lodě kotvily zcela mimo benátskou lagunu.

Ředitelka Střediska světového dědictví UNESCO Mechtild Rösslerová dnes deníku La Repubblica řekla, že výletní lodě nejsou jediným problémem, kvůli kterým Benátkám hrozí zápis na černý seznam. Organizace kritizuje také dopad masového turismu na historické město, důsledky poklesu počtu stálých obyvatel i dopad některých výrazných staveb, které jsou v plánu v blízkém okolí Benátek. UNESCO také italským úřadům vyčítá nedostatečná opatření, která by řešila dopady změny klimatu na ostrovní město. "Není to poprvé, co Benátkám hrozí zápis na seznam ohrožených památek," uvedla Rösslerová. První takový návrh byl ohlášen již v roce 2019 a od té doby UNESCO nezaznamenalo podle ní výraznější posun lepším směrem.

Benátky jsou na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1987. V případě zapsání na seznam ohrožených památek by úřady měly vypracovat plán s opatřeními na řešení problémů vyznačených organizací OSN. V případě, že by se situace zhoršovala, Benátkám by v budoucnu hrozilo vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví. To se ale stává jen ojediněle. Známý je v tomto ohledu případ vyškrtnutí labského údolí v Drážďanech v roce 2009 kvůli stavbě moderního mostu přes Labe, který podle organizace OSN výrazně poškodil kulturní ráz krajiny v této části Saska.