Běloruští aktivisté dostali alternativní Nobelovu cenu

Stockholm - Běloruský prodemokratický aktivista Ales Bjaljacki a organizace na ochranu lidských práv Vjasna, kterou založil, byli dnes vyznamenáni takzvanou alternativní Nobelovou cenou. Kromě nich letošní Cenu za správný život (Right Livelihood Award) dostala vězněná íránská právnička a bojovnice za lidská práva Nasrín Sotudíová, americký právník a aktivista v oblasti sociální spravedlnosti Bryan Stevenson a nikaragujská bojovnice za práva původních obyvatel a za ochranu přírody Lottie Cunninghamová Wrenová.

Laureáti, kteří byli vyhlášeni dnes ve Stockholmu, obdrží každý milion švédských korun (2,57 milionu Kč). Slavnostní předání cen se uskuteční virtuálně 3. prosince.

Alternativní Nobelovy ceny (oficiálně zvané Right Livelihood Awards) se udílejí od roku 1980 na popud německo-švédského filantropa Jakoba von Uexkülla. Oceňováni jsou lidé a organizace za zásluhy o spravedlnost, mír a životní prostředí. Peníze provázející ocenění nemůže žádný z laureátů použít pro osobní účely, musí je investovat do činnosti, za kterou byl oceněn. Alternativní Nobelovy ceny jsou také do jisté míry vnímány jako kritika tradičních Nobelových cen.