Běloruský vězeň, který se u soudu pokusil o sebevraždu, je už zase ve vězení

Minsk - Běloruský opoziční aktivista Scjapan Latypav, který se v úterý přímo v soudní síni při projednávání svého případu pokusil spáchat sebevraždu, je už zpátky ve vězení. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na nevládní organizaci na ochranu lidských práv Vjasna.

Jednačtyřicetiletý Latypav, kterého běloruská opozice počítá mezi soudobé politické vězně režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, si zarazil propisovačku do hrdla v okamžiku, kdy u soudu svědčil jeho otec. Před tímto gestem si postěžoval na podmínky ve vězení a také otce varoval, že mu policisté vyhrožují, že dalším terčem pronásledování se stanou jeho blízcí, pokud nepřizná, že je vinen.

V bezvědomí jej sanitka převezla do nemocnice, kde se podrobil operaci. Z nemocnice byl po operaci přepraven do vazební věznice, kde byl dříve zavřený, uvedla agentura AFP s odvoláním na Vjasnu. Organizace neupřesnila, v jakém stavu se vězeň nachází, ani to, zda byl opět zavřen do stejné cely.

Bělorusko zažilo bezprecedentní protesty proti režimu po prezidentských volbách z loňského srpna, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Alexandra Lukašenka, vládnoucího Bělorusku již od roku 1994. Statisíce Bělorusů vyšly do ulic protestovat proti zfalšování voleb, ale režim postupně protesty potlačil i za cenu smrti několika demonstrantů a zadržení desítek tisíc lidí.

Latypava podle opozičního listu Naša Niva zatkli loni v polovině září, kdy se dožadoval jmen policistů, kteří přijeli do jedné čtvrti v Minsku přemalovat opoziční graffiti. Od té doby je za mřížemi a mezitím jej začali soudit i kvůli obvinění z podvodu, neuposlechnutí policie a vyvolávání masových nepokojů. Hrozí mu deset let za mřížemi. Latypav se u soudu odmítl přiznat.

Latypava označují běloruští ochránci lidských práv za jednoho z více než 450 politických vězňů v zemi.