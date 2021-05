Běloruský soud poslal sedm členů opozice na čtyři až sedm let za mříže

Minsk - Vůdce jedné z běloruských opozičních stran, spisovatel Pavel Sevjaryněc, a šest dalších opozičních aktivistů bylo dnes v Mogilevu odsouzeno k trestům sahajícím od čtyř po sedm let vězení. Oznámila to agentura AFP. Sedm let si má podle serveru Belarusskij partizan odpykat Sevjaryněc.

Všech sedm aktivistů bylo v Mogilevu souzeno od poloviny května kvůli účasti na "masových nepokojích", jak úřady nazývají protesty proti zfalšování výsledků prezidentských voleb z loňského srpna. Jejich vítězem byl opět prohlášen Alexandr Lukašenko, vládnoucí zemi již od roku 1994.

Soud v Mogilevu v polovině května odsoudil na 20 dnů do vězení i dva novináře, kteří do Mogileva přijeli, aby informovali o procesu se Sevjaryňcem. Reportéra místního zpravodajského portálu Uladzimira Lapceviče a dopisovatele německé stanice Deutche Welle Aljaksandra Burakova ale před budovou soudu zadržela policie a obvinila je z "nepovoleného shromáždění". Burakov před soudem uvedl, že ve vazbě byl vystaven "mučení a nelidskému zacházení".

Bělorusko zažilo bezprecedentní hromadné protesty proti režimu po prezidentských volbách z loňského srpna. Lidé vyšli do ulic protestovat proti zfalšování voleb, ale pořádkové síly po čase demonstrace potlačily, desítky tisíc lidí zadržely a opoziční vůdce uvěznily či přiměly k emigraci. Následně se zaměřily na likvidaci nezávislých médií.