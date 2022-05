Běloruský soud poslal Sapegaovou na šest let do vězení, uvedly agentury

Minsk - Běloruský soud dnes na šest let do vězení poslal Sofiju Sapegaovou, ruskou přítelkyní běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče. Informovaly o tom ruské tiskové agentury TASS a Interfax. Běloruské úřady ženu zadržely loni v květnu spolu s žurnalistou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun míří z Atén do Vilniusu.

Letecký incident a zadržení dvojice následně odsoudila řada zemí včetně Spojených států a Evropské unie, které pak rozšířily sankce proti běloruskému režimu.

Obžaloba podle dřívějších informací obvinila Sapegaovou z organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek, vyvolávání sociální záště, výhrůžek násilí na adresu úředních činitelů, šíření pomluv, bránění novinářům v práci a nezákonného sběru osobních údajů.

Pratasevič stával v čele populárního zpravodajského kanálu Nexta, podrobně informujícího o předloňských rozsáhlých protestech proti režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Běloruské bezpečnostní složky zatkly dvojici loni 23. května na letišti v Minsku, když úřady přinutily s pomocí stíhačky k nouzovému přistání letadlo společnosti Ryanair, jímž se pár vracel z Řecka do Litvy.

EU následně zakázala vstup běloruským aeroliniím do unijního vzdušného prostoru. Minsk tvrdil, že letoun přinutil k přistání kvůli anonymnímu hlášení o bombě v letadle.