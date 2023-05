Běloruský soud poslal novináře Prataseviče na osm let do vězení

Minsk - Běloruský soud dnes poslal bývalého šéfredaktora opozičního média Nexta Ramana Prataseviče na osm let do vězení. Úřady ho obvinily z řady trestných činů včetně spiknutí s cílem uchvátit moc. Další obžalované v případu - zakladatele Nexty Scjapana Pucilu a bývalého redaktora telegramového kanálu Jana Rudzika podle nezávislého serveru Naša Niva soud v jejich nepřítomnosti poslal za mříže na 20, respektive 19 let.

Pratasevič, Pucila a Rudzik byli podle běloruské státní agentury Belta obviněni ze spáchání nejméně 1586 trestných činů. Úřady je vinily mimo jiné z podněcování nenávisti a masových nepokojů, konspirace za účelem převratu či zapojení do extremistické činnosti.

V přítomnosti byl souzen pouze Pratasevič, který je od svého zatčení v roce 2021 v domácím vězení. Jeho kolegové žijí v exilu a soud jim dlouholeté tresty vyměřil v nepřítomnosti. Pratasevič podle žalobkyně dodržel podmínky dohody o spolupráci, a proto pro něj požádala nižší trest, napsala už dříve agentura AFP.

Běloruské bezpečnostní složky zadržely nyní sedmadvacetiletého opozičního novináře Prataseviče předloni v květnu společně s jeho tehdejší ruskou partnerkou Sofijí Sapegaovou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun mířící z Atén do Vilniusu. Letecký incident a zadržení dvojice odsoudila řada zemí včetně Spojených států a Evropské unie, které pak rozšířily sankce proti běloruskému režimu. Sapegaovou odsoudili loni v Bělorusku k šestiletému vězení.

Zpravodajský kanál Nexta podrobně informoval o rozsáhlých povolebních protestech proti režimu dlouholetého autoritářského běloruského vůdce Alexandra Lukašenka v roce 2020. Oficiální výsledky hlasování zajistily Lukašenkovi nové funkční období, opozice a západní země ale volby považují za zfalšované. Režim, který protesty tvrdě potlačil, Nextu označil za "teroristickou organizaci".