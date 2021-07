Běloruský soud poslal na 14 let do vězení předního opozičníka Babaryku

Minsk - Běloruský soud dnes poslal na 14 let do vězení předního opozičního představitele Viktara Babaryku, uznal ho vinným z korupce, Informovaly agentury Reuters a AFP. Babaryka byl jedním z hlavních soupeřů autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka před loňskými volbami. Bezpečnostní složky však bývalého šéfa peněžního ústavu Belgasprombanka zatkly a volební komise ho z voleb vyloučila. Babarykův právní tým před vynesením rozsudku uvedl, že obvinění jsou vykonstruovaná s cílem zmařit jeho politické ambice. Prokuratura pro politika žádala 15 let odnětí svobody.

