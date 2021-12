Běloruský soud poslal manžela Cichanouské na 18 let do vězení

Běloruský soud dnes poslal blogera a manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské na 18 let do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Na snímku Sjarhej Cichanouski (uprostřed) v soudní síni.

Homel (Bělorusko) - Běloruský soud dnes poslal blogera a manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské na 18 let do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Informovala o tom běloruská státní tisková agentura BelTA. Sjarhej Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Tribunál dnes odsoudil k dlouholetým trestům rovněž pět dalších opozičních aktivistů a kritiků běloruského režimu.

"Můj manžel Sjarhej Cichanouski byl odsouzen k 18 letům vězení. Diktátor se veřejně mstí svým nejsilnějším odpůrcům," reagovala na svém twitterovém účtu Cichanouská, která pobývá v exilu. "Zatímco ukrývá politické vězně v uzavřených procesech, doufá, že bude pokračovat v tichosti v represích. Ale celý svět se dívá," dodala. Soud s jejím mužem začal v červnu a konal se za zavřenými dveřmi. O procesu nebyly zveřejněny téměř žádné informace, podotkla agentura AFP, podle níž úřady zakázaly obhájcům veřejně vystupovat.

Verdikt si společně s Cichanouským vyslechlo také dalších pět aktivistů kritických k režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič dostal 14 let vězení, blogeři Ihar Losik a Uladzimir Cyhanovič 15 let za mřížemi a aktivisté Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav 16 let odnětí svobody. Šestice čelila mimo jiné obvinění, že chtěla v době loňských prezidentských voleb zorganizovat v zemi hromadné nepokoje.

Cichanouski se loni chystal kandidovat v prezidentských volbách proti dlouholetému autoritářskému vůdci země Lukašenkovi. Úřady to však znemožnily a bezpečnostní složky Cichanouského loni v květnu zatkly během akce, při níž se sbíraly podpisy na podporu kandidatury jeho manželky. Ta se rozhodla kandidovat místo svého manžela.

V prezidentských volbách podle oficiálních výsledků opět zvítězil Lukašenko. Opozice, Evropská unie a některé další země se však domnívají, že výsledky byly zfalšované a že ve skutečnosti vyhrála Cichanouská, která později uprchla do Litvy. V Bělorusku po volbách vypukly obrovské protesty, které policie brutálně potlačila a desetitisíce lidí zatkla. Podle nevládní organizace Vjasna je v této zemi v současné době 912 politických vězňů.

Běloruské soudy jsou kritizovány za to, že opakovaně vynášejí politicky motivované rozsudky nad členy opozice a disidenty, poznamenala agentura DPA. Navzdory mezinárodním protestům poslaly tribunály do vězení v posledních měsících několik významných představitelů opozice.

Například v září dostala jedenáct let vězení Maryja Kalesnikavová, která se podle tribunálu provinila mimo jiné spiknutím s cílem převzít moc. Kalesnikavová původně pracovala ve volebním štábu Viktara Babaryky, kterému úřady rovněž nedovolily kandidovat ve volbách. Kalesnikavová se poté postavila do čela opozice společně s Cichanouskou a Veronikou Capkalovou. Babaryku soud letos v létě poslal na 14 let do vězení. Z předních představitelů opozice dostal nejtvrdší trest Cichanouski, poznamenala dnes agentura AFP.

Čeští politici odsuzují tvrdé tresty pro běloruské opoziční aktivisty

Dnešní odsouzení manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení a uložení dlouholetých trestů dalším pěti opozičním aktivistům a kritikům režimu označil český ministr zahraničních věcí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) za opovrženíhodné. Na twitteru uvedl, že Evropská unie by měla připravit další sankce. Budoucí šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) ČTK napsal, že věznění Cichanouského a dalších stovek lidí pro jejich názory považuje za nepřípustné.

Kulhánek verdikt v anglicky psaném příspěvku na twitteru odsoudil. "Řekněme si to upřímně, po odsouzení manžela Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení působí (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko jako malý vyděšený kluk. Tento a další uložené tvrdé tresty jsou opovrženíhodné," uvedl. Evropská unie by podle něj měla připravit další sankce vůči běloruskému režimu.

Lipavský ČTK sdělil, že věznění Cichanouského a dalších několika set lidí pro jejich názory a touhu po svobodných volbách je nepřípustné. "Česká diplomacie se bude i v rámci EU zasazovat o jejich propuštění a dodržování lidských práv," uvedl Lipavský, který se stane ministrem zahraničních věcí v pátek při jmenování vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že rozsudek připomíná praktiky z totalitních 50. let v Československu. "Nelze hovořit o spravedlivém procesu, jde o odplatu za politické názory odpůrců nelegitimního Lukašenkova režimu," napsala na twitteru. Šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) ČTK napsal, že rozsudek je mstou Cichanouskému za jeho boj proti režimu. "Tyto procesy podnikal Sovětský svaz ve 30. letech a běloruský režim po jeho vzoru na to navázal," doplnil.

Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO) uvedl, že se dlouholeté tresty daly bohužel očekávat. "Lukašenkův režim ukazuje, jak bude zacházet se všemi svými odpůrci a demokratickou opozicí. Má to být důkaz jeho síly a zároveň varování pro všechny, kteří nesouhlasí s jeho autoritářským režimem. Je velmi smutné, že jsme svědky takového zacházení s lidmi hned za hranicemi EU," napsal Bžoch ČTK.