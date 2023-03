Běloruský soud odsoudil Cichanouskou k 15 letům vězení

Minsk - Běloruský soud dnes vynesl verdikt nad opoziční vůdkyní Svjatlanou Cichanouskou a uložil jí 15 let vězení. Někdejší opoziční kandidátka na prezidentku žije v litevském exilu a soudní proces se konal v její nepřítomnosti. Soudce podle běloruské tiskové agentury Belta uznal Cichanouskou vinnou mimo jiné ze spiknutí za účelem neústavního převzetí moci nebo ze založení a vedení extremistické skupiny. Cichanouská už dříve proces označila za zinscenovaný a za pomstu běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka. Dnes uvedla, že bude ve své práci pokračovat.

Vinnými dnes soudce uznal také další obžalované ve stejném procesu, upozornil běloruský opoziční server Naša Niva. Jeden z opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dostal trest 18 let vězení a zbylí tři obžalovaní po 12 letech za mřížemi. Všichni čtyři žijí v zahraničí a byli souzeni v nepřítomnosti. Pokud by se Cichanouská nacházela v Bělorusku, musela by si trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem, píše Naša Niva.

"Patnáct let vězení. Takto režim 'odměnil' mou práci na demokratických změnách v Bělorusku. Dnes ale nemyslím na mé vlastní odsouzení. Myslím na tisíce nevinných, zadržených a odsouzených ke skutečným trestům vězení," uvedla v reakci na dnešní verdikt Cichanouská, která zároveň slíbila, že bude nadále usilovat o jejich propuštění.

Ruská agentura TASS uvedla, že soudce shledal Cichanouskou vinnou rovněž z vlastizrady. Belta nicméně toto obvinění výslovně nezmiňuje. Vyjmenovává však další trestné činy, mezi nimi například jednání směřující k podněcování společenské nenávisti. Běloruská prokuratura žádala pro Cichanouskou a Latušku 19 let vězení, pro další tři obžalované 12 let za mřížemi.

Všech pět dnes odsouzených běloruských opozičních představitelů opustilo svou vlast po bezprecedentních protestech, které zachvátily zemi v roce 2020. Bělorusové tehdy vyšli do ulic demonstrovat proti dlouholetému autoritářskému vůdci, kterého úřady vyhlásily vítězem dalších prezidentských voleb. Opozice a Západ považují hlasování za zfalšované a Lukašenkovu legitimitu neuznávají, ve volbách podle nich zvítězila právě Cichanouská. Ta v prezidentských volbách kandidovala místo svého uvězněného manžela Sjarheje.

Lukašenkův režim občanské protesty brutálně potlačil. Podle nevládní organizace Vjasna je v Bělorusku v současné době téměř 1500 politických vězňů. Patří mezi ně i manžel Cichanouské, jehož běloruský soud už v roce 2021 odsoudil k 18 letům vězení, když ho uznal vinným z přípravy a organizace hromadných nepokojů a z podněcování sociální nenávisti. Cichanouski obvinění odmítl. Minulý týden soud v Minsku mimo jiné odsoudil k deseti letům vězení běloruského disidenta, nositele Nobelovy ceny za mír a ochránce lidských práv Alese Bjaljackého.