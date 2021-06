Běloruský novinář zadržený po incidentu s letadlem je nyní v domácím vězení

Minsk - Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič a jeho partnerka, Ruska Sofija Sapegaová, kteří byli v květnu zadrženi v Bělorusku po nuceném přistání jejich letu, byli přemístěni z vězeňské vazby do domácího vězení. Ruské redakci BBC to dnes řekli jejich rodiče.

Pratasevič je nyní sám v nájemním bytě v Minsku, sdělil novinářům jeho otec Dzmitryj Pratasevič. Podle jeho informací obvinění proti jeho synovi ani proti Sapegaové stažena nebyla. Uvedl, že bližší údaje nemá a že přemístění do domácího vězení není podle jeho názoru velkým posunem.

"Moc radost z toho nemáme. Advokát nekomunikuje, úřady nekomunikují. Zlepšily se pro ně sice podmínky pobytu, jinak ale není jasné, co bude dál," uvedl Dzmitryj Pratasevič.

Také podle Franaka Vjačorky, poradce přední běloruské opoziční představitelky Svjatlany Cichanouské, neznamená přesun Prataseviče do domácího vězení nutně zlepšení. Vjačorka napsal na twitteru, že mluvil s Pratasevičovými rodiči a zjistil, že s ním ve stejném pokoji přebývají agenti běloruské bezpečnostní služby KGB.

Také Sapegaová nyní pobývá v minském nájemním bytě, ovšem jiném než její partner, uvedl její nevlastní otec Sergej Dudič. Upřesnil, že zpráva o jejím přesunu ho šokovala. Kvůli obavám, že by vyjádření mohla Sapegaové uškodit, nechtěl komentovat, zda byla obvinění proti ní stažena. Sapegaovou rodiče ve čtvrtek navštívili.

Pratasevič, bývalý hlavní redaktor nezávislého informačního kanálu Nexta, a studentka Sapegaová byli zadrženi 23. května poté, co běloruské úřady přiměly komerční let společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, kterým oba cestovali, k přistání v Minsku. Západ označil toto jednání za "pirátství" a zareagoval sankcemi, včetně zákazu letů běloruských aerolinek či doporučení vyhnout se vzdušnému prostoru Běloruska.

Pratasevič je v Bělorusku stíhán kvůli několika obviněním včetně organizace hromadných nepokojů. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody. Sapegaová čelí podezření z organizace akcí, které hrubě narušují veřejný pořádek, a z podněcování sociální nenávisti.

Představitelé běloruské opozice podle BBC předpokládali, že k přemístění Sapegaové a Prataseviče z vazby do domácího vězení může dojít a že běloruské úřady se tím pokusí docílit zmírnění sankcí uvalených západními zeměmi. Na podobě nových kroků, jimiž chce Evropská unie omezit režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka a vymezit se proti porušování lidských práv v Bělorusku, se tento týden shodli ministři zahraničí členských zemí. EU zakázala mimo jiné dovoz ropných produktů a potaše z Běloruska. Východoevropská země je přitom podle Reuters největším výrobcem potaše na světě. Na unijním sankčním seznamu proti Bělorusku nyní figuruje 166 jmen.