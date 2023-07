Běloruský Červený kříž uvedl, že se podílí na odvážení dětí z Ukrajiny

Ilustrační foto - Děti jdou do školy v ukrajinském městě Irpin, 1. září 2022.

Ilustrační foto - Děti jdou do školy v ukrajinském městě Irpin, 1. září 2022. ČTK/AP/Emilio Morenatti

Minsk - Šéf běloruského Červeného kříže Dzmitryj Šaucov řekl, že se jím vedená organizace podílí na odvážení dětí z Ruskem okupovaných ukrajinských území do Běloruska. Vyvolal tím mezinárodní pobouření, napsala dnes agenura AP, podle níž Ukrajina i běloruská opozice odsuzují převoz dětí z obsazených ukrajinských oblastí jako nezákonnou deportaci. Postup běloruského Červeného kříže vyvolal kritiku z Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).

Jeden z běloruských opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška už dříve v rozhovoru pro televizní kanál Dožď řekl, že ukrajinské děti, které jsou odváženy z okupovaných území a posílány zdánlivě k odpočinku do běloruských ozdravných táborů, se ne vždy vracejí, napsala dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Minulý měsíc Latuška sdělil, že poskytl Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) materiál, který zaznamenává násilný přesun 2100 ukrajinských dětí do Běloruska, a to se souhlasem tamního vůdce Alexandra Lukašenka, jenž je považován za nejbližšího spojence Moskvy. Bělorusko se do ruské invaze na Ukrajině sice přímo nezapojilo, ale poskytlo Rusku své území a letiště, aby mohlo na sousední zemi zaútočit i ze severu. Minsk obvinění z napomáhání k nucenému přesunu dětí odmítl.

"Skutečnost, že Bělorusko bylo obviněno z únosů dětí, které se k nám přicházejí zotavit, mně jednoduše do hloubi duše pobouřila," řekl nyní ve státní běloruské televizi Šaucov. Podle agentury AP v Rusy okupovaném městě Lysyčansk na východě Ukrajiny dále uvedl, že jím vedená organizace se aktivně podílí na převozu ukrajinských dětí do Běloruska kvůli "zlepšení jejich zdravotního stavu." "Běloruský Červený kříž byl, je a bude v této věci aktivně zapojen," nechal se slyšet.

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která sdružuje 191 národních organizací v reakci uvedla, že kontaktovala běloruský Červený kříž, kterému vyjádřila "vážné znepokojení" a doporučila, aby podobnou činnost v budoucnu neprováděl. Záležitost předala svému výboru pro dodržování předpisů. "Takové akce riskují poškození důvěry v naši práci při podpoře komunit v nouzi," uvedl IFRC v prohlášení.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes v reakci na Šaucovovo prohlášení vyzval Mezinárodní trestní soud, aby na šéfa běloruského Červeného kříže vydal zatykač kvůli nezákonné deportaci dětí z okupovaných ukrajinských území. ICC v březnu vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.

Kyjev viní Rusko, že unáší ukrajinské děti se záměrem vymazat jejich ukrajinskou identitu. Moskva tvrdí, že její program přesídlení dětí z Ukrajiny na ruské území má ochránit sirotky a opuštěné děti v oblasti konfliktu. Podle Spojených států byly tisíce dětí násilně odebrány ze svých domovů, uvedla už dříve agentura Reuters.

Běloruské úřady podle AP potvrdily, že ze zdravotních důvodů přijaly více než 1000 dětí ve věku šest až patnáct let z ukrajinských území, která okupuje ruská invazní armáda. První skupina 350 dětí dorazila v dubnu, uvedli úředníci bez dalších podrobností. "Máme důkazy o tom, že některé ukrajinské děti převezené do Běloruska skončily v Rusku, což se musí stát předmětem mezinárodního vyšetřování," řekl Latuška AP.