Bělorusko vzalo novináře do prázdného stanového tábora; wagnerovci v něm nebyli

Minsk - Bělorusko pozvalo zahraniční novináře do prázdného stanového tábora asi 90 kilometrů jihovýchodně od Minsku, o němž se spekuluje, že vznikl pro tisíce členů ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti. Žádné známky toho, že by se wagnerovci do Běloruska přesouvali, ale zatím nejsou, informovala dnes stanice CNN.

V prostoru bývalé armádní základny obklopené lesy nedaleko města Asipovičy stojí přes 300 rozměrných stanů postavených běloruskou armádou. Podle běloruského generála Leanida Kasinského, který novinářům tábor ukazoval, se ale wagnerovci teprve rozmýšlejí, zda ho využijí.

"Je to letní tábor vystavěný v rámci tréninkového cvičení. Nikdo z wagnerovců se na něj zatím nepřijel podívat," řekl podle Reuters Kasinski. "Vy novináři byste se měli snažit nedělat senzaci z ničeho," poznamenal.

Po krátkém tažení na Moskvu, které před dvěma týdny podnikli žoldnéři z Wagnerovy skupiny na protest proti ruskému armádnímu vedení, je budoucnost těchto bojovníků nejasná. Wagnerovci podle projevu, který pronesl ruský prezident Vladimir Putin nedlouho po vzpouře, dostali na výběr, aby buď pokračovali ve službě v ruské armádě, anebo odešli do Běloruska či do civilu.

Běloruský prezident Lukašenko 27. června oznámil, že letadlo se zakladatelem skupiny Jevgenijem Prigožinem přistálo v Minsku, ve čtvrtek ale uvedl, že Prigožin není v Bělorusku, ale v ruském Petrohradu. Lukašenko zároveň řekl, že není jasné, zda se do Běloruska přesunou Prigožinovi muži. Nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany dnes podle Reuters sdělil, že Rusko se očividně snaží Prigožinovo žoldnéřské "impérium" rozložit.

Podobné nejasnosti panují ohledně ruských taktických jaderných zbraní, jejichž rozmisťování v Bělorusku ohlásily před časem Moskva i Minsk.. Nedaleko Asipovičů se nachází utajovaný objekt, o němž Rusko uvažuje, že by ho upravilo jako sklad jaderných zbraní, domnívá se podle Reuters americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Ředitel jaderného výzkumného projektu Federace amerických vědců Hans Kristensen ale upozornil, že vizuální důkazy přítomnosti fungujícího zařízení pro jaderné zbraně v Bělorusku zatím nejsou.

Kasinski se k objektu odmítl vyjádřit. "Možná, že si to CIA myslí, nevím, na čem je to založeno. Nikdo vám nikdy neřekne, kde jsou taktické jaderné zbraně umístěny, to musíte pochopit," citovala ho agentura Reuters.