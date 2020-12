Bělorusko uzavře hranice, opozice mluví o železné oponě

Ilustrační foto - Alexandr Lukašenko 23. září 2020 složil přísahu a již pošesté za sebou nastoupil do funkce běloruského prezidenta.

Ilustrační foto - Alexandr Lukašenko 23. září 2020 složil přísahu a již pošesté za sebou nastoupil do funkce běloruského prezidenta. ČTK/AP/Andrei Stasevich

Minsk - Bělorusko uzavře své pozemní hranice pro výjezd občanů do ciziny ve snaze omezit šíření nákazy koronavirem, ohlásila vláda. Opoziční zpravodajské kanály přirovnávají krok ke spuštění nové železné opony jako za sovětských dob, uvedla dnes agentura Reuters. Vládní nařízení neupřesňuje, odkdy se hranice Bělorusům zase otevřou.

Bělorusko je v politické krizi od sporných prezidentských voleb z 9. srpna, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Alexandra Lukašenka. Opozice pokládá tento výsledek za zfalšovaný, výsledky voleb odmítla uznat i Evropská unie.

Vládní příkaz, zveřejněný o půlnoci místního času v noci na dnešek, má vstoupit v platnost po deseti dnech od zveřejnění. Agentura Interfax v jedné zprávě uvedla, že hranice se pro výjezd Bělorusů uzavřou od 21. prosince, v druhé pak že od 20. prosince.

"Nová železná opona dorazila," uvedl zpravodajský kanál Nexta Live, který působí v sociální síti Telegram a který se stal jedním z hlavních zdrojů informací o opozičních demonstracích v Bělorusku. Je nepřátelský k Lukašenkovi a pomáhá koordinovat protesty, poznamenal Reuters.

Novinář Franak Vjačorka, který se stal poradcem opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské, zveřejnil zprávu o uzavření hranic na twitteru s tím, že oficiálně je důvodem pro toto rozhodnutí vlády covid-19. "Skutečným důvodem je, že příliš mnoho lidí chce uniknout útlaku režimu," dodal v reakci jeden z uživatelů.

Bělorusko čelí odlivu mozků. Sousední země od Ukrajinu po Pobaltí lákají talenty a firmy k přesídlení na rychlé vyřízení formalit a na daňové úlevy. Běloruský premiér Raman Haloučanka tento měsíc uvedl, že úřady by měly bojovat s únikem mozků a měly by zabránit zejména odchodu mladých lidí do ciziny.

Nebezpečí koronaviru Lukašenko v první vlně zlehčoval a tvrdil, že na nemoc covid-19 nikdo neumře.

Od začátku pandemie se v Bělorusku podle ministerstva zdravotnictví nakazilo 152.453 lidí, z nichž 1230 nákaze podlehlo.

Zákaz se nevztahuje na řidiče kamionů v mezinárodní dopravě a na diplomaty. Do země budou smět přicestovat i návštěvníci ze zahraničí, stráví ale deset dnů v karanténě.