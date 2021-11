Bělorusko podle Polska u hranice vytváří podmínky, aby tam mohlo držet migranty

Varšava/Minsk - Běloruský režim dělá opatření, která mu umožní dlouhodobě udržovat u hranice s Polskem migranty s cílem provádět další operace proti Polsku a Evropské unii. Dnes to na twitteru napsal mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn. Polská pohraniční stráž informovala, že na hranici s Běloruskem dnes zabránila nejméně 375 migrantům v pokusu o přechod na území Polska. Pět migrantů skončilo v nemocnici kvůli vyčerpání.

Polské hranice kvůli migrační krizi z posledních týdnů střeží pohraničníci a vojáci, kteří podobné incidenty skupin migrantů o přechod hranic řeší opakovaně. Dnes šlo mimo jiné o skupinu 232 běženců, kteří se dostali několik metrů za hranici na polské území nedaleko obce Czeremcha. Polské bezpečnostní jednotky je ale vytlačily zpět, uvedla mluvčí hraniční stráže Anna Michalská. Členové běloruských bezpečnostních sil v době, kdy se migranti prodírali na území Polska, pohraničníky v sousedním státu oslňovali lasery a stroboskopy a pouštěli polskou hymnu. Podle Michalské jim šlo o vyhrocení emocí a zvyšování napětí.

Mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Žaryn uvedl, že na běloruské straně u logistického centra u přechodu Bruzhi-Kuźnica členové běloruských bezpečnostních sil zřizují provizorní městečko pro migranty. Jsou tam výdejny jídla, obchody, směnárna a veřejná umývárna. Vzniká tam i mediální studio, které "bude sloužit ruské a běloruské propagandě", uvedl Žaryn.

Informace z polsko-běloruské hranice se ale dají jen těžko ověřit, protože v oblasti je vyhlášen výjimečný stav a nesmí do ní vstupovat novináři ani lidé z nevládních organizací.

Na běloruské straně čeká v blízkosti hranice podle běloruských zdrojů asi 2000 běženců, kteří doufají, že se jim podaří dostat do EU, především míří do Německa. Mnozí z nich potřebují lékařskou pomoc, zejména kvůli prochladnutí, oznámila běloruská státní agentura BelTA.

Agentura RIA Novosti napsala, že na bělorusko-polském přechodu Bruzhi-Kuźnica se konal protest migrantů, kteří požadovali, aby je Evropská unie uznala za uprchlíky. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes na twitteru vyzvala Polsko, aby "podniklo všechny kroky proti neoprávněnému použití síly vůči žadatelům o azyl na bělorusko-polské hranici".

Ve středisku pro migranty ve Wendrzynu na západě Polska dnes propukla vzpoura, při které skupina asi 150 mužů rozbíjela okna, zapalovala vybavení a ničila zabezpečovací zařízení a plot centra a snažila se z něho utéct. Ostraha má situaci pod kontrolou. Podle neoficiálních informací deníku Gazeta Lubuska se chystala deportace několika desítek Iráčanů, kteří podle polských úřadů nemají právo přebývat na území Polska. V zařízení je asi 600 migrantů, všichni muži, z toho nadpoloviční většina Iráčané.

V souvislosti s krizí na východní hranici EU Polsko a další země sedmadvacítky obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že dopravuje migranty do své země a pak je posílá k hranicím. Podle západních zemí chce Lukašenko destabilizovat EU a mstí se za sankce, které EU na jeho režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Zejména Polsko kritizuje také Rusko, že Bělorusko v nynější hybridní válce proti Evropské unii podporuje. Běloruský prezident obvinění odmítá a z migrační krize viní naopak Západ.

Lukašenko dnes podle agentury TASS obvinil Spojené státy, že se snaží využít Polska, pobaltských států, Ukrajiny a migrační krize k rozpoutání války. "Snaží se využít ty chudáky uprchlíky, už i cíl je zjevný, už otevřeně říkají, že je třeba zapojit NATO. Ale co znamená NATO? Rozpoutání války," prohlásil Lukašenko. Obvinil Západ z provokování Běloruska, dodal však, že Evropa válku nepotřebuje a ani si ji nepřeje, prý na rozdíl od Američanů, kteří podle běloruského vůdce "rádi bojují cizíma rukama" a od případné války si prý slibují obnovení americké dominance.

Migrační krize na hranici Polska a Běloruska trvá několik měsíců, nedávno se vyhrotila, když se u hranice utábořilo několik tisíc běženců. Varšava pak posílila pohraniční stráž zhruba o 15.000 vojáků.

Bělorusko odmítlo vinu za migrační krizi, letos údajně deportovalo 5000 migrantů

Bělorusko dnes oznámilo, že od začátku letošního roku zadrželo na 11.500 migrantů, z nichž přibližně 5000 ze země deportovalo. S odvoláním na šéfa běloruské Bezpečnostní rady Aljaksandra Valfoviče o tom dnes informovala státní agentura BelTA. Podle něj migrační krizi na polsko-běloruské hranici způsobil Západ.

"Pouze za tento rok bylo u nás zadrženo přes 11.500 nelegálních migrantů. Ze země jich bylo odvezeno asi 5000. Takže my se tomu (migraci) bráníme," uvedl Valfovič. "To, co se dnes děje na hranici, není vina Běloruska. Zde musíme vzít v úvahu kořen zla a důvody, které způsobil Západ v zemích Blízkého východu a Asie," dodal.

Polsko a další země Evropské unie naopak obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Valfovič dále uvedl, že předpokládaný "evakuační let", který měl odvézt asi 200 migrantů zpět do Iráku, se zatím neuskutečnil. Běženci podle něj nyní čekají na letišti. O chystaném druhém repatriačním letu z Běloruska do Iráku hovořil začátkem týdne Lukašenko, na 400 migrantů bylo letecky dopraveno do Iráku již minulý týden.

Řadu měsíců trvající migrační krize na hranici Polska a Běloruska se vyhrotila předminulý týden poté, co se několik tisíc převážně blízkovýchodních běženců utábořilo na běloruské straně hranice v naději, že se dostanou do EU. V tom jim brání polská pohraniční stráž posílená zhruba o 15.000 vojáků. EU odmítla Lukašenkův návrh, aby část migrantů převzala.