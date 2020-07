Bělorusko podezírá ruské žoldnéře, že chystali teroristické činy

Minsk/Moskva - Bělorusko dnes uvedlo, že podezírá skupinu údajných ruských žoldnéřů, kterou zadrželo předchozí den, že chystali teroristické činy před srpnovými prezidentskými volbami. Bělorusko si kvůli tomuto incidentu předvolalo ruského velvyslance, aby poskytl vysvětlení, informovala agentura Reuters s odvoláním na běloruské ministerstvo zahraničí.

Běloruští vyšetřovatelé dnes spojili případ 33 zadržených Rusů s dvěma již několik týdnů uvězněnými domácími oponenty autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, Mikalajem Statkevičem a Sjarhejem Cichanouským obviněním, že společně hodlali vyvolat "masové nepokoje" před prezidentskými volbami, naplánovanými na 9. srpna. Cihanauského manželka Svjatlana se jeví v tomto klání hlavním soupeřem Lukašenka, poznamenala agentura AFP a připomněla, že Statkevič kandidoval proti Lukašenkovi ve volbách v roce 2010 a pak byl pět let ve vězení za opoziční demonstrace.

Prezidentská kandidátka Cichanouská dnes podle Reuters odmítla, že by ona či její uvězněný muž Sjarhej měli cokoliv do činění s údajným spiknutím s ruskými žoldnéři.

Lukašenko po zadržení údajných žoldnéřů obvinil Rusko ze "špinavých záměrů". Kreml naopak ujišťuje, že nemá záměr destabilizovat situaci v sousední republice, poznamenal list Vedomosti s tím, že případ může vážně pošramotit vzájemné vztahy.

Kreml dnes oznámil, že si není vědom žádné nelegální aktivity, kterou by prováděla skupina údajných ruských žoldnéřů zadržených v Bělorusku. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov dodal, že Moskva žádá od Běloruska vyčerpávající vysvětlení ohledně zadržení skupiny mužů. Vyjádřil přitom naději, že budou plně dodržena jejich práva.

Ruský velvyslanec v Bělorusku podle agentury Reuters uvedl, že zadržení Rusové byli obviněni neopodstatněně a není důvod je podezírat ze záměru vměšovat se do místních záležitostí, protože Bělorusko byla pro ně jen tranzitní země na cestě do třetího státu, kde měli pracovat pro soukromou firmu jako ostraha energetické infrastruktury. Do penzionu u Minsku se podle diplomata museli přestěhovat, protože nestihli svůj let.

V souvislosti se zadržením dotyčné skupiny se dnes Bělorusko a Ukrajina dohodly, že posílí kontrolu hranic a rozšíří vzájemnou pohraniční spolupráci. Kyjev se navíc rozhodl iniciovat žádost o vydání části zadržených mužů do Ukrajiny, protože 14 z nich údajně strávilo nějakou dobu v separatistické oblasti Donbasu na východní Ukrajině, kde od roku 2014 bojují ukrajinští vojáci s ozbrojenci podporovanými Ruskem.

Bělorusko ve středu oznámilo, že nedaleko Minska zadrželo více než 30 údajných ruských žoldnéřů poté, co obdrželo informaci, že do země vstoupilo více než 200 cizích bojovníků s cílem destabilizovat ji před prezidentskými volbami, které se mají konat devátého srpna.

Tajemník běloruské bezpečnostní rady dnes novinářům řekl, že v Bělorusku je stále až 200 žoldnéřů, které hledají příslušníci bezpečnostních sil.

Běloruské státní sdělovací prostředky oznámily, že zadržení muži pracovali pro takzvanou Vagnerovu soukromou vojenskou společnost, válčící na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a jinde. Ruský stát popírá, že využívá žoldnéře.

Zadržení nájemné bojůvky je nejnovějším zvratem běloruské prezidentské předvolební kampaně, která představuje zatím největší výzvu autoritářské vládě Alexandra Lukašenka. Prezident, který zemi vede od roku 1994, je pod tlakem kritiků, kteří mu předhazují nezodpovědný přístup k šíření nemoci covid-19, stav ekonomiky i porušování lidských práv.