Bělorusko odmítlo vinu za migrační krizi, letos údajně deportovalo 5000 migrantů

Minsk - Bělorusko dnes oznámilo, že od začátku letošního roku zadrželo na 11.500 migrantů, z nichž přibližně 5000 ze země deportovalo. S odvoláním na šéfa běloruské Bezpečnostní rady Aljaksandra Valfoviče o tom dnes informovala státní agentura BelTA. Podle něj migrační krizi na polsko-běloruské hranici způsobil Západ.

"Pouze za tento rok bylo u nás zadrženo přes 11.500 nelegálních migrantů. Ze země jich bylo odvezeno asi 5000. Takže my se tomu (migraci) bráníme," uvedl Valfovič. "To, co se dnes děje na hranici, není vina Běloruska. Zde musíme vzít v úvahu kořen zla a důvody, které způsobil Západ v zemích Blízkého východu a Asie," dodal.

Polsko a další země Evropské unie naopak obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Valfovič dále uvedl, že předpokládaný "evakuační let", který měl odvézt asi 200 migrantů zpět do Iráku, se zatím neuskutečnil. Běženci podle něj nyní čekají na letišti. O chystaném druhém repatriačním letu z Běloruska do Iráku hovořil začátkem týdne Lukašenko, na 400 migrantů bylo letecky dopraveno do Iráku již minulý týden.

Řadu měsíců trvající migrační krize na hranici Polska a Běloruska se vyhrotila předminulý týden poté, co se několik tisíc převážně blízkovýchodních běženců utábořilo na běloruské straně hranice v naději, že se dostanou do EU. V tom jim brání polská pohraniční stráž posílená zhruba o 15.000 vojáků. EU odmítla Lukašenkův návrh, aby část migrantů převzala.