Bělorusko může podpořit Rusko výrobou bitevníků, řekl Lukašenko Putinovi

Moskva - Bělorusko je připraveno podpořit Rusko válčící na Ukrajině výrobou bitevních letounů Su-25. Při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Rusku to dnes řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Právě tyto sovětské letouny se podle něj na Ukrajině "osvědčily". Informovala o tom stanice BBC ve svém ruskojazyčném vydání.

"Jak mě informovala vláda, tak jsme připraveni zavést výrobu letadla Su-25, které se na Ukrajině dobře osvědčilo," řekl Lukašenko. Doplnil, že Bělorusko by k nastartování výroby potřebovalo určitou podporu ze strany Ruska.

S Putinem se běloruský lídr setkal v jeho oficiální rezidenci ve městě Novo-Ogarjovo u Moskvy. Zpravodajský portál Meduza poznamenal, že za posledního dva půl roku, tedy od masových protivládních protestů, které vypukly v Bělorusku v roce 2020, se za Putinem vydal čtrnáctkrát.

Lukašenko podle agentury DPA při setkání se svým ruským protějškem hovořil také o technologické spolupráci a vyzdvihl, že sankce západních zemí nedokázaly Bělorusko a Rusko připravit o jejich potenciál v oblasti výpočetní techniky.

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Ruska, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území a letiště. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Ukrajina se obává, že by se Bělorusko mohlo do války zapojit na straně Ruska ještě intenzivněji. Ve čtvrtek Lukašenko ale řekl, že se Bělorusko zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů jen v případě, že bude samo napadeno