Bělorusko a Polsko podle HRW porušují lidská práva migrantů

Varšava - Bělorusko a Polsko nesou vinu za "závažném porušování lidských práv" migrantů a žadatelů o azyl na hranici mezi oběma zeměmi, uvedla dnes nevládní organizace Human Rights Watch (HRW). Vlády obou zemí mají podle zprávy HRW, ze které citovala agentura AFP, za povinnost zabránit dalším úmrtím běženců tím, že zajistí pravidelný přístup humanitárních pracovníků k migrantům, kteří uvázli v pohraničí.

Výzkumníci HRW zevrubně hovořili s 19 migranty. Někteří z nich si stěžovali, že byli polskými pohraničníky zatlačeni, někdy i násilně, zpět do Běloruska. Takové vytlačování "porušuje právo na azyl podle evropského práva“, zdůraznilo HRW a naléhavě vyzvalo EU, aby "začalo projevovat solidaritu s oběťmi na hranicích na obou stranách, které trpí a umírají“.

V Bělorusku bylo "násilí, nelidské a ponižující zacházení, jakož i nátlak (vyvíjený) běloruskou pohraniční stráží běžnou záležitostí“, upozornila nevládní organizace. Toto zacházení by mohlo "v určitých případech představovat činy mučení, což odporuje běloruským mezinárodním závazkům“.

"Zatímco Bělorusko nastolilo tuto situaci bez ohledu na lidské následky, Polsko sdílí odpovědnost za akutní utrpení v pohraniční oblasti," uvedla Lydia Gallová z HRW.

Zpráva uvádí, že tři lidé obvinili polské pohraničníky z rozdělení jejich rodin, včetně oddělení rodičů od dětí, a to tím, že odvezli ty, kteří potřebovali lékařské ošetření, do nemocnice, ale ostatní poslali zpět do Běloruska.

Gallová vyzvala Minsk a Varšavu, aby ukončily "ping-pongové zatlačování" migrantů a umožnily nezávislým pozorovatelům, včetně novinářů a obránců lidských práv, přístup do pohraničních oblastí, který je v současnosti omezen.

Humanitární organizace odhadují, že od začátku migrační krize letos v létě přišlo na obou stranách hranice o život nejméně 11 lidí.

EU a USA obviňují Bělorusko, že krizi zorganizovalo v odvetě za sankce proti režimu Alexandra Lukašenka, který během téměř tří desetiletí u moci rozdrtil opozici a nezávislá média v bývalé sovětské republice. Britské stanici BBC Lukašenko řekl, že běloruští pohraničníci "možná" pomáhali migrantům překonat polskou hranici, ale popřel, že by je do Běloruska přivedl. Vyzval EU, aby migranty přijala. Minsk tvrdí, že v Bělorusku je asi 7000 migrantů, dodala AFP.