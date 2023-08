Běloruské vrtulníky narušily polskou hranici, tvrdí Varšava

Varšava/Minsk - Dva běloruské vrtulníky dnes narušily polský vzdušný prostor, uvedla polská diplomacie podle agentury PAP. Minsk obvinění popřel. Polské ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že incident přispívá k napětí na hranici, a předvolalo v této souvislosti běloruského chargé d'affaires.

"Polská strana zdůraznila, že incident vnímá jako další eskalování napětí na polsko-běloruské hranici," citovala agentura PAP z prohlášení polského ministerstva. Varšava podle prohlášení žádá běloruskou stranu, aby incident bezodkladně vysvětlila.

Varšava o dnešních událostech uvědomila Severoatlantickou alianci, vyplývá podle Reuters z prohlášení polského ministerstva. Polsko se kromě toho chystá posílit počty vojáků na polsko-běloruské hranici.

Běloruská diplomacie reagovala vyjádřením na komunikační platformě Telegram. "Obvinění o narušení polské hranice vrtulníky Mi-24 a Mi-8 běloruského letectva a vojsk protivzdušné a protiraketové obrany je vykonstruované polským armádním a politickým vedením za účelem dalšího ospravedlní zvyšování sil a prostředků u běloruské hranice," sdělilo ministerstvo.

Napětí mezi Polskem a Běloruskem v posledních týdnech zvýšil přesun ruských žoldnéřů ze soukromé Wagnerovy skupiny, do Běloruska. Polský ministr vnitra Mariusz Kamiński minulý týden uvedl, že pokud by na hranicích došlo k incidentům se žoldnéři, mohly by Polsko, Litva a Lotyšsko společně rozhodnout o uzavření hranice s Běloruskem. Běloruský lídr Alexandr Lukašenko minulý týden při setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem podle agentury RIA Novosti prohlásil, že wagnerovci "chtějí na výlet do Varšavy a Rzeszówa". Dnes však svoje slova podle agentury Belta označil za vtip.