Běloruské úřady podle opozičního listu zakázaly Orwellův román 1984

Minsk - Běloruské úřady zakázaly prodej románu 1984 anglického spisovatele a esejisty George Orwella o životě a špiclování v totalitní společnosti. Informoval o tom opoziční list Naša Niva s tím, že má k dispozici kopii příslušného nařízení. "Vyřadit z prodeje všechna vydání Orwellovy knihy 1984. Splnění pokynu hlásit do 19. května," citoval list z nařízení. Dodal, že neví, kolika knihkupectví se pokyn týká.

Deník připomněl, že román, zakázaný v Sovětském svazu a dalších komunistických zemích, popisuje kult Velkého bratra, vyžadující od lidí, aby se plně podřídili režimu, což se promítlo i do změn v řeči lidí. Okřídlenými se staly slogany "Válka je mír", "Svoboda je otroctví" a "Velký bratr tě sleduje".

Do běloruského jazyka bylo dílo přeloženo v roce 1992. Nové vydání vyšlo předloni a dotisk kvůli velkému zájmu čtenářů loni. Dokonce i v síti státních knihkupectví se román držel na čtvrté příčce mezi bestsellery. "Je to vzácné v případě knihy, která poprvé vyšla před mnoha desítkami let. A i odraz toho, jak lidé vnímají to, co se v zemi děje," napsal deník. Dodal, že politická policie zadržela vydavatele knihy toto pondělí.

"Pro Bělorusy jako společnost a pro každého z nás je důležité, aby se Bělorusko nestalo zónou mlčení. Je důležité, abychom věděli jeden o druhém a o tom, čím žijeme, o hrozbách a nadějích," napsala Naša Niva.

V románu 1984 Orwell popisuje život obyčejných lidí v totalitní tyranii, kterou řídí Velký bratr. Při popisu Ministerstva pravdy se údajně inspiroval svými zkušenostmi z válečného působení. Je to jeho poslední dílo, publikováno bylo půl roku před jeho smrtí. Ve Farmě zvířat z roku 1945 zase dramaticky popsal, jak vzniká "vláda lidu" a jak lze sebelepší myšlenky zneužít.