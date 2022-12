Běloruské síly sestřelily raketu vyslanou z Ukrajiny, tvrdí Minsk

Minsk - Běloruská protivzdušná obrana dnes dopoledne sestřelila protiletadlovou raketu S-300 vyslanou z Ukrajiny, uvedlo na sociálních sítích běloruské ministerstvo obrany. Části rakety podle něj dopadly na pole u vesnice Harbacha, která leží asi 15 kilometrů od ukrajinských hranic. Ukrajina se dnes ráno a dopoledne opět musela bránit rozsáhlým ruským vzdušným útokům. Běloruské ministerstvo zahraničí si kvůli incidentu předvolalo ukrajinského velvyslance, aby mu vyjádřilo "rozhodný protest". Ukrajinské ministerstvo obrany vyjádřilo ochotu podílet se na vyšetřování a vyslovilo podezření, že incident mohl být výsledkem úmyslné ruské provokace s cílem zatáhnout Bělorusko do války.

"Běloruská strana pokládá incident za mimořádně vážný. Požádali jsme ukrajinskou stranu, aby vše pečlivě vyšetřila, vyvodila odpovědnost a přijala opatření, aby zabránila zopakování takových incidentů v budoucnu," uvedl mluvčí běloruského ministerstva zahraničí Anatol Hlaz.

Běloruské síly podle Minsku raketu sestřelily okolo 10:00 místního času (08:00 SEČ). Informace o případných obětech na životech nebo zraněných zatím nejsou. Mluvčí ukrajinských ozbrojených sil podle agentury Reuters připustil, že raketa, která dopadla v Bělorusku, mohla být zbloudilou raketou protivzdušné obrany. Řekl, že podobný incident není ničím zvláštním a že se cosi podobného už stalo.

"Ukrajinská strana si je vědoma zoufalých a ustavičných snah Kremlu zatáhnout Bělorusko do své agresivní války proti Ukrajině. Ukrajinská strana nevylučuje, že se teroristický ruský stát dopustil úmyslné provokace zvolením takové trajektorie svých střel s plochou dráhou letu, aby vyprovokoval jejich zachycení ve vzdušném prostoru Běloruska," uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Ujistilo, že Ukrajina je ochotná umožnit i na svém území objektivní vyšetřování dnešního incidentu, který se odehrál během odrážení rozsáhlého ruského vzdušného útoku. K vyšetřování je ochotná přizvat experty ze států, které nepodporují "teroristický stát Rusko v jakékoliv podobě".

Oslovení vojáci a experti oficiální verzi o sestřelení ukrajinské rakety zpochybňují, protože na snímcích úlomků rakety, zveřejněných běloruskou státní tiskovou agenturou BelTA, neviděli žádné známky toho, že by byla sestřelena. Vyfotografovanou část rakety S-300 spíše poškodil dopad na zem, napsal běloruský opoziční server Naša Niva.

Web připomněl, že rakety S-300 tvoří jádro ukrajinské protivzdušné rakety, a dodal, že inkriminovaná raketa nejspíše měla sestřelit ruskou střelu mířící na Ukrajinu. Analogická situace se odehrála minulý měsíc, kdy patrně ukrajinská protiletecká raketa dopadla na polské území, kde zabila dva Poláky. Běloruská propaganda se tehdy vysmívala polské protivzdušné obraně, že nedokázala raketu zachytit. V Bělorusku se ale podle serveru Naša Niva stalo totéž, jen raketa dopadla na pole, a nikoli na obydlenou oblast. "Bylo by zajímavé zjistit, jaké zbrani protivzdušné obrany se podařilo sestřelit ukrajinskou raketu, aniž by to na ní zanechalo obvyklé stopy," ironicky dodal opoziční portál.

Server Zerkalo připomněl, že jedna raketa dopadla na běloruské území již 7. dubna, ale podle všeho šlo tehdy o ruskou raketu.

Rusko používá rakety S-300, původně určené k protivzdušné obraně, i k útokům na pozemní cíle na Ukrajině. Při tomto použití tyto střely nevynikají přesností.

Bělorusko v únoru poskytlo své území a základny k ruské agresi proti Ukrajině, samo se však svými vojsky do invaze přímo nezapojilo. Západ přesto pokládá Bělorusko za zemi účastnící se konfliktu a uvalil na něj sankce, zatímco Minsk tvrdí, že není do války zapojen a že se ani nezapojí, pokud bezpečnost země neohrozí Ukrajina či její západní spojenci.