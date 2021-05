Běloruské aerolinky Belavia musely kvůli zákazům zrušit lety do osmi zemí

Minsk - Běloruská národní letecká společnost Belavia musela až do 30. října zrušit lety do destinací v osmi zemích, a to v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Španělsku a do Kaliningradu, který tvoří součást Ruské federace. Aerolinky dnes oznámily, že je k tomu donutil zákaz vydaný některými evropskými zeměmi. Ty běloruským aerolinkám znemožnily přelety nad svým územím kvůli tomu, že běloruské úřady v neděli donutily přistát civilní letadlo na trase z Atén do Vilniusu, aby mohly v Minsku zadržet opozičního novináře, jenž byl na palubě.

Postup běloruských úřadů, které za letadlem vyslaly i stíhačku, rázně odsoudila řada západních zemí a organizací. Dopravce i některé vlády postup Běloruska označují za pirátství a Evropská unie vyzvala aerolinky členských zemí, aby se vyhýbaly běloruskému vzdušnému prostoru. Znemožnit chce také přistání a přelety běloruských aerolinek na území členských států.

Provoz běloruských aerolinek Belavia na svém území pozastaví od pátku až do vyšetření nedělního incidentu i Česká republika, informoval ve středu vicepremiér Karel Havlíček. Do Prahy dosud pravidelně létala přímá linka Belavie z Minsku, v provozu byla třikrát týdně. K podobnému opatření už přistoupily například i Francie, Litva, Švédsko, Lotyšsko, Slovensko a Polsko, ze zemí mimo EU pak Velká Británie a Ukrajina.

Kromě toho se budou České aerolinie (ČSA) na lince z Prahy do Moskvy vyhýbat Bělorusku a poletí po náhradní trase, uvedla mluvčí dopravce. Přerušení letů nad Běloruskem již oznámily aerolinky Ryanair, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM, Air France, LOT, airBaltic, z mimoevropských například Singapore Airlines.

Ve středu se letadlo na trase z Minsku do Barcelony obrátilo a vrátilo se do běloruské metropole. Piloti se tak rozhodli poté, co jim polští dispečeři sdělili, že je možné, že nebudou moci vstoupit do francouzského vzdušného prostoru.