Běloruská sportovkyně Cimanouská odletěla z Vídně do Varšavy

Tokio/Vídeň/Varšava - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská, která po konfliktu s vedením výpravy opustila olympijské hry v Tokiu, nastoupila ve Vídni do letadla polských aerolinií LOT mířícího do Varšavy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na očitého svědka. Atletka dnes přicestovala do rakouské metropole z Tokia. Vracet do vlasti se nehodlá, v dějišti olympijských her požádala o polské humanitární vízum a je v péči polských diplomatů.

Podle serveru Flightradar24 odstartoval pravidelný let do Varšavy zhruba v 19:20 SELČ, v polském hlavním městě by tak měl přistávat kolem 20:25.

Po odpoledním příletu do Vídně čekalo podle agentury AFP na Cimanouskou zvláštní vozidlo, které ji dopravilo mimo zraky čekajících novinářů. Na navazující let do polské metropole čekala ve zvláštním salónku pro VIP klientelu, uvedla agentura APA. Vyjádření médiím nedala.

V tranzitní zóně mají atletku doprovodili zástupci rakouského ministerstva zahraničí, o její bezpečnost bude postaráno, uvedl podle agentury DPA mluvčí resortu.

"Je v bezpečí a za daných okolností v pořádku," řekl agentuře Reuters státní tajemník ministerstva životního prostředí Magnus Brunner. "Je unavená, ale dobře jsme si popovídali. Říká, že má strach z toho, co teď bude," dodal.

Původně se předpokládalo, že Cimanouská poletí přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale cíl své cesty změnila. "Jak jsme opakovaně naznačovali, podrobnosti ohledně jejího letu nebudeme zveřejňovat," řekl dnes agentuře Reuters náměstek polského ministerstva zahraničí Marcin Przydacz.

Podle vedení exilové organizace Běloruský dům, která sídlí ve Varšavě, dnes do polského hlavního města z Ukrajiny přicestuje manžel atletky Arseň Zdanevič. Stejně jako jeho žena i on obdržel polské humanitární vízum, uvedla agentura PAP s odvoláním na vládního mluvčího.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér Jurij Mojsevič a funkcionář Artur Šumak ji údajně nutili, aby se z Tokia předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum. Azyl jí nabízela také Česká republika.

"Není to bohužel překvapením, že běloruský režim se nezastaví ani před olympijskou myšlenkou. Naše nejvyšší priorita je, že Kryscina Cimanouská, která zrovna přistála ve Vídni, je nyní v bezpečí," uvedl na twitteru rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg.

V rozhovoru s BBC sportovkyně řekla, že v jejím případě nejde o politický protest. "Miluji svoji zemi a nezradila jsem ji," uvedla. "Jde o chyby, jakých se dopustili naši funkcionáři na olympiádě," dodala.

Bělorusko tvrdí, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Nicméně ona sama BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí a o ničem se ani nebavila s lékaři v olympijské vesnici.

Bělorusko v těchto dnech opustili i další sportovci. Podle ukrajinské televize Ukrajina 24 již druhým dnem pobývá v Kyjevě trenér běloruského házenkářského mužstva Vicjaz Konstancin Jakauleu, jenž strávil 15 dní ve vazbě za pořádání otevřených tréninků, které běloruské úřady označily za "politická shromáždění". Sedmibojařka Jana Maksimavová napsala na instagramu, že spolu se svým mužem - desetibojařem Andrejem Kraučankou - chtějí žít v Německu.