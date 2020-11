Běloruská policie zatkla nejméně 146 demonstrantů

Minsk - Běloruská policie během dnešních protestů v zemi zatkla nejméně 146 lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na údaje lidskoprávní organizace Vjasna. Lidi, kteří vyšli do ulic v mnoha běloruských městech, včetně Minsku a Brestu, spojuje heslo "Jdu ven". Tak zněla poslední zpráva 31letého aktivisty Ramana Bandarenka, který ve čtvrtek zemřel v nemocnici poté, co byl zbit a zadržen v Minsku.

V hlavním městě podle svědků, na něž se odvolává Reuters, policie zatkla desítky lidí. K rozprášení davu, který demonstroval proti vládě Alexandra Lukašenka, nasadila gumové projektily, slzný plyn a zábleskové granáty.

Běloruskem zmítá politická krize od srpna, kdy se Lukašenko prohlásil za vítěze prezidentských voleb. Tvrzení opozice, že volby nechal zfalšovat ve svůj prospěch, odmítá. V zemi, která bývá nazývána poslední evropskou diktaturou, vládne 26 let. Do ulic běloruských měst co týden vycházejí desetitisíce lidí.

Svjatlana Cichanouská, vůdčí osobnost běloruské opozice a hlavní Lukašenkova oponentka, která se uchýlila do exilu v Litvě, uvedla, že dnešní protesty na památku Bandarenka podporuje. Jeho smrt hned ve čtvrtek podobně odsoudila.

"Naše země se definitivně proměnila v místo trestného činu. Prohlašuji Alexandra Lukašenka a jeho spolupachatele teroristickou organizací, která musí nést zodpovědnost za své zločiny," uvedla na sociální platformě Telegram aktivistka Cichanouská.

Podle nezávislého serveru tut.by i některých opozičních představitelů byli maskovaní muži, kteří Bandarenka zbili, spolupracovníci Lukašenkova režimu.

Smrt aktivisty odsoudil i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. EU již dříve přijala sankce proti Lukašenkovi, jeho synovi a 53 dalším lidem z jejich okolí. Připisuje jim zodpovědnost za násilné potlačování protirežimních protestů po zpochybněných srpnových prezidentských volbách.