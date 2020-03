Běloruská fotbalová liga pokračuje a prožívá velký boom

Minsk - Běloruská liga je jedinou fotbalovou soutěží v Evropě, která v době pandemie koronaviru pokračuje, a díky tomu těží z nové popularity. Od pátku do neděle se odehrálo kompletní druhé kolo i s fanoušky na stadionech, kteří nemají žádná větší omezení. Podle listu The Guardian vedení svazu během posledních pár dnů prodalo vysílací práva do deseti zemí.

"To je bezprecedentní situace," řekl mluvčí svazu Alexander Alejnik. Prezident země Alexandr Lukašenko nenařídil žádná striktní opatření kvůli hrozbě šíření nákazy, už dříve řekl, že nejlepší prevencí je práce či sport. Zavírat hranice nebo školy neplánuje.

Fotbalisté proto dál hrají ligu a na stadiony o víkendu vyrazily stovky diváků. Roušku mělo jen pár z nich, u vstupu se mačkali a na tribunách se veselili.

Soutěž pokračuje i z marketingových důvodů, nové vysílací smlouvy svaz podepsal například s Ruskem, Izraelem či Indií. Šlágr kola v Minsku mezi rivaly FC a Dinamem sledovalo v sobotu na tribunách 3000 fanoušků. "Vždyť to byl prakticky jediný oficiální fotbalový zápas na zeměkouli," napsalo pak Dinamo.

Bělorusko hlásí necelou stovku případů koronavirové nákazy a na rozdíl od jiných zasažených zemí žádné úmrtí. Tamní fotbalová liga je náhle populární i na sociálních sítích a mluvčí Dinama věří, že mezinárodní pozornost se odrazí i v kvalitě hry.

"Určitě to bude motivovat hráče a celkově se úroveň zvedne," řekl mluvčí Dinama Alexander Strok. Boom by mohl pomoci i tamním hráčům dostat se do lepších klubů v Evropě. "A až se znovu obnoví fotbalový život i jinde, doufám, že fanoušci budou dál sledovat i běloruskou ligu a ne jen anglickou či italskou," dodal jeden z fanoušků.

V úterý navíc v Bělorusku bude pokračovat finálová série o hokejového mistra.