Běloruská běžkyně Cimanouská odletí ve středu z Tokia do Varšavy

Tokio - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská odletí ve středu dopoledne přímým letem z Tokia do Varšavy. České televizi (ČT) to dnes řekl bývalý generální tajemník národního olympijského výboru Běloruska a člen Nadace na podporu stíhaných běloruských sportovců Anatolij Kotau. Atletka v neděli odmítla odletět zpět do své vlasti, k čemuž ji podle jejích slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy. Nyní je na polském velvyslanectví v Tokiu a žádá v Polsku o azyl.

Cimanouská chce i nadále pokračovat ve své kariéře. "Máme vyjádření ze strany polských úřadů a sportovní agentury, že je to možné," sdělil Kotau. Podle něj bude ale muset atletka po příletu v prvních hodinách vyřešit například to, kde bude žít či kde stráví prvních několik dní.

Cimanouská se v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum. Pomoc atletce nabídly i české úřady, spojil se s ní Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Polské humanitární vízum dostane také manžel Cimanouské, který je momentálně na Ukrajině. Cimanouská by se s ním měla setkat v Polsku. "Prozatím víme, že chtějí zůstat ve Varšavě," podotkl Kotau.

Agentuře Reuters v neděli čtyřiadvacetiletá sprinterka řekla, že byla z olympijského týmu vyhozena po stížnostech na trenéry. Ve videu na sociální sítí pak požádala o pomoc MOV. "Do Běloruska se nevrátím," uvedla. Podle vyjádření Běloruského olympijského výboru ji trenéři stáhli z her na doporučení lékařů kvůli jejímu psychickému stavu. "Bylo vidět, že s ní něco je. Buď se stranila ostatních, nebo nechtěla mluvit," řekl běloruské televizi reprezentační šéftrenér Jurij Mojsevič.

Mezinárodní olympijský výbor zahájil formální vyšetřování případu. Od běloruského olympijského výboru si vyžádal vysvětlení, které měl dostat do dnešního dne. Zástupci MOV s Cimanouskou několikrát mluvili a čtyřiadvacetiletá atletka je ujistila, že je v bezpečí a je o ni postaráno.