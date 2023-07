Běloruská armáda bude cvičit s wagnerovci poblíž Polska, to přesouvá vojáky

Ilustrační foto - Tisíce vojáků dnes pochodovaly před zraky mnohých diváků při vojenské přehlídce v běloruské metropoli Minsku na počest výročí 75 let od porážky nacismu.

Ilustrační foto - Tisíce vojáků dnes pochodovaly před zraky mnohých diváků při vojenské přehlídce v běloruské metropoli Minsku na počest výročí 75 let od porážky nacismu. ČTK/AP/Sergei Grits

Minsk/Varšava/Moskva/Katovice - Speciální jednotky běloruské armády budou cvičit se členy ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny u hranic s Polskem. Podle tiskových agentur to dnes oznámilo ministerstvo obrany v Minsku. Varšava uvedla, že očekává ruské provokace a vysílá do oblasti vojáky. Podle telegramového kanálu spojeného s wagnerovci se do Běloruska přesouvá či se již přesunulo na 10.000 členů této skupiny.

"Běloruské ozbrojené síly pokračují ve společném výcviku s bojovníky Soukromé vojenské skupiny Wagner. V průběhu týdne budou jednotky sil speciálních operací společně s příslušníky společnosti provádět výcvikové a bojové úkoly na cvičišti Brestskij," citovala z prohlášení běloruského ministerstva obrany agentura TASS.

Polský premiér Mateusz Morawiecki na dnešní tiskové konferenci po jednání s českou vládou v Katovicích uvedl, že Wagnerova skupina v Bělorusku je ve stále větším počtu. "Musíme být bdělí, protože Bělorusko a Rusko pracují společně na tom, aby destabilizovaly Polsko a východní křídlo NATO a EU," řekl polský ministerský předseda.

Výcvikový prostor se nachází v západním Bělorusku u města Brest, které leží na hranici s Polskem. Běloruské ministerstvo uvedlo, že "v nynější geopolitické situaci" hodlá využít bojových zkušeností příslušníků Wagnerovy skupiny pro zlepšení "soudržnosti a výcviku" běloruských vojáků.

Dlouhodobé spory šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina s ruským armádním velením koncem června vyústily ve vzpouru, během níž členové žoldnéřské organizace nakrátko obsadili ruské město Rostov na Donu a v koloně vytáhli na Moskvu. Na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, Prigožin vzpouru ukončil a získal možnost přesídlit do Běloruska i se svými muži.

Minsk již dříve potvrdil, že Wagnerova skupina nyní působí v Bělorusku a její "instruktoři" se u města Asipovičy v Mogilevské oblasti podílejí na výcviku členů územní obrany, která funguje v rámci běloruské armády. Kolik příslušníků Wagnerovy skupiny bude v Bělorusku působit, Minsk neupřesnil.

Telegramový kanál spojený s Wagnerovou skupinou ve středu večer s odkazem na jednoho z velitelů uvedl, že do Běloruska se přesouvá či se již přesunulo až 10.000 bojovníků. Bojů na Ukrajině se podle něj zúčastnilo celkem 78.000 žoldnéřů této skupiny, z nichž 49.000 byli rekrutovaní vězni. Na 22.000 bojovníků padlo a 40.000 jich bylo zraněno. Pravost těchto údajů nelze ověřit, upozornila agentura Reuters. Přesto jde podle ní o zatím nejdetailnější veřejně publikované informace o rozsahu působnosti wagnerovců na Ukrajině a v Bělorusku.

Ukrajina i některé členské státy NATO včetně Polska v souvislosti s přesídlením wagnerovců zesílily bezpečnostní opatření na hranicích s Běloruskem.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak dnes v rozhlase uvedl, že Varšava očekává ruské provokace, a proto nařídil přesunout část vojenských jednotek ze západu na východ Polska. Dodal, že ve středu o možných hrozbách jednal se šéfy polských zvláštních služeb při zasedání výboru pro národní bezpečnost a obranu, kterému předsedá.

"Musíme si uvědomit, že poslání několika tisíc (ruských) žoldnéřů do Běloruska také představuje hrozbu, a z toho pramení mé rozhodnutí přesunout jednotky ze západu Polska na východ," řekl ministr a zdůraznil, že úkolem těchto sil "je odstrašit agresora". Uvedl také, že polské služby situaci na běloruské hranici nepřetržitě sledují.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes podle TASS uvedl, že "agresivní postoj" Polska, které na hranici s Běloruskem přesouvá další vojáky, vyvolává znepokojení a je důvodem ke zvýšené pozornosti. Moskva a Minsk podle něj pracují na koncepci bezpečnosti svazového státu, který tvoří Rusko a Bělorusko.

Wagnerovci podle Reuters pomohli Rusku v roce 2014 anektovat ukrajinský poloostrov Krym a zapojili se do bojů v Sýrii, Iráku a několika zemích Afriky. Na Ukrajině letos - za značných ztrát na obou stranách - dobyli město Bachmut. Podle Evropské unie je Wagnerova skupina odpovědná za závažné porušování lidských práv, a Brusel na ni proto uvalil sankce.