Běloruská armáda bude cvičit s wagnerovci poblíž Polska, to přesouvá vojáky

Minsk/Varšava - Speciální jednotky běloruské armády budou cvičit se členy ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny u hranic s Polskem. Podle agentur to dnes oznámilo ministerstvo obrany v Minsku. Varšava uvedla, že očekává ruské provokace a přesunuje do oblasti vojáky. Podle telegramového kanálu spojeného s wagnerovci se do Běloruska přesouvá či se již přesunulo na 10.000 členů této skupiny.

"Ozbrojené síly Běloruska pokračují ve společném výcviku s bojovníky Soukromé vojenské skupiny Wagner. V průběhu týdne budou jednotky sil speciálních operací společně s příslušníky společnosti provádět výcvikové a bojové úkoly na cvičišti Brestskij," citovala z prohlášení ministerstva obrany agentura TASS.

Výcvikový prostor se nachází v západním Bělorusku u města Brest, které leží na hranici s Polskem.

Dlouhodobé spory šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina s ruským armádním velením koncem června vyústily ve vzpouru, během níž jeho bojovníci nakrátko obsadili ruské město Rostov na Donu a v koloně vytáhli na Moskvu. Na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, Prigožin vzpouru ukončil a získal možnost přesídlit do Běloruska i se svými muži.

Minsk již dříve potvrdil, že Wagnerova skupina nyní působí v Bělorusku a její "instruktoři" se u města Asipovičy v Mogilevské oblasti podílejí na výcviku členů územní obrany, která funguje v rámci běloruské armády. Kolik příslušníků Wagnerovy skupiny bude v Bělorusku působit, Minsk neupřesnil.

Telegramový kanál spojený s Wagnerovou skupinou ve středu večer s odkazem na jednoho z velitelů uvedl, že do Běloruska se přesouvá či se již přesunulo až 10.000 bojovníků. Bojů na Ukrajině se podle něj zúčastnilo celkem 78.000 žoldnéřů této skupiny, z nichž 49.000 byli vězni. Na 22.000 bojovníků padlo a 40.000 jich bylo zraněno. Pravost těchto údajů nelze ověřit, připomíná agentura Reuters. Přesto jde podle ní o zatím nejdetailnější veřejně publikované informace o rozsahu působnosti wagnerovců na Ukrajině a v Bělorusku.

Ukrajina, jakož i některé členské státy NATO včetně Polska, v souvislosti s přesídlením wagnerovců zesílily bezpečnostní opatření na hranicích s Běloruskem.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak dnes v rozhlase uvedl, že Varšava očekává ruské provokace, a proto nařídil přesunout část vojenských jednotek ze západu na východ Polska. Dodal, že ve středu o možných hrozbách jednal se šéfy polských zvláštních služeb na výboru pro národní bezpečnost a obranu, kterému předsedá.

"Musíme si uvědomit, že poslání několika tisíc (ruských) žoldnéřů do Běloruska také představuje hrozbu, a z toho pramení mé rozhodnutí přesunout jednotky ze západu Polska na východ," řekl ministr a zdůraznil, že úkolem těchto sil "je odstrašit agresora". Uvedl také, že polské služby situaci na běloruské hranici bez ustání sledují.

Wagnerovci podle Reuters pomohli Rusku v roce 2014 anektovat ukrajinský poloostrov Krym a zapojili se do bojů v Sýrii, Iráku a několika zemích Afriky. Na Ukrajině letos - za značných ztrát na obou stranách - dobyli město Bachmut. Podle Evropské unie je Wagnerova skupina odpovědná za závažné porušování lidských práv, a Brusel na ni proto uvalil sankce.