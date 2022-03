Bellingcat: Němcova sledoval agent FSB spojovaný s otravami jiných opozičníků

Moskva - Ruského opozičního politika Borise Němcova, který byl v roce 2015 zastřelen v Moskvě, téměř rok před smrtí sledoval agent ruské tajné služby FSB. Zjistili to investigativní novináři serverů Bellingcat, BBC a The Insider. Zavražděného opozičníka podle nich sledoval agent patřící ke stejnému oddělení FSB, které Bellingcat už dříve spojil s otravou dalších výrazných opozičních postav včetně Alexeje Navalného.

Někdejší ruský vicepremiér Němcov byl zastřelen v únoru 2015 v centru ruské metropole nedaleko Kremlu. Za vraždu byla odsouzena skupina Čečenců, objednavatele zločinu se vypátrat nepodařilo. Ruské úřady odmítají, že by se na vraždě politika podílely.

BBC ale nyní píše, že Němcova v měsících před jeho smrtí sledoval agent FSB vedený jako Valerij Sucharev. Politika potají doprovázel nejméně na 13 cestách, naposledy jen deset dní před vraždou.

Novináři svou investigativní práci opřeli o na černém trhu získané informace z databáze FSB, ve které lze mimo jiné sledovat rezervace a nákup letenek a jízdenek. Sucharevovy rezervace pak porovnali s veřejně dostupnými zprávami o cestování Němcova.

"Ve zkorumpované společnosti, jako je Rusko, je (zmíněná databáze) dvousečnou zbraní," uvedl novinář Bellingcat Christo Grozev, podle kterého tento nástroj používají k přesnému sledování příslušníci FSB, v případě uniklých informací ho ale mohou ke sledování těchto "špionů" využít novináři.

Většina Němcovových cest vedla z Moskvy, kde žil, do Jaroslavle, kde zasedal v regionálním parlamentu. Zdá se, že Sucharev znal Němcovovy plány předem, protože často přijížděl do stejné destinace jen několik minut nebo hodin před politikem.

Sledován byl Němcov podle novinářů opravdu pečlivě. Když v létě 2014 letěl na Sibiř, let si rezervoval 2. června těsně po půlnoci. O 10 minut později si letenku do stejné destinace koupil i Sucharev. Do Novosibirsku přiletěli oba ve stejný den.

V Rusku není neobvyklé, že bezpečnostní agentury sledují významné opoziční představitele, poznamenává BBC. Sucharev ale nebyl jen řadovým agentem - Bellingcat ho v předchozím vyšetřování spojil se dvěma pokusy o atentát, které byly zaměřeny na prominentní kritiky Putina.

Prvním cílem byl Němcovův přítel, opoziční politik Vladimir Kara-Murza, kterého v květnu 2015 podle Bellingcat otrávilo oddělení FSB. Sucharev byl členem týmu, který ve stejnou dobu jako Kara-Murza navštívil Kazaň. Odtud se opozičník vrátil ve vážném zdravotním stavu. Podle ruských lékařů měl "srdeční nedostatečnost".

V roce 2017 Kara Murza čelil dalšímu neúspěšnému pokusu o otravu, píše BBC. Ruská vláda odmítá tvrzení, že by se na otravách podíleli její agenti.

Pokusu o otravu podle Západu čelil i Navalnyj, který v roce 2020 přišel do kontaktu s bojovou látkou ze skupiny novičok. Bellingcat zjistil, že tým FSB sledoval Navalného ve východním městě Tomsk bezprostředně před otravou.

Sucharev ve městě fyzicky nebyl. Z výpisů telefonních hovorů však vyplývá, že v měsících bezprostředně před otravou 145krát telefonicky nebo přes zprávy hovořil s nejméně čtyřmi členy tohoto týmu a s výše postaveným příslušníkem FSB.

Ruská vláda odmítá, že by se na otravě Navalného jakkoliv podílela.

BBC požádala Kreml a FSB o komentář k důkazům, které společně s Bellingcat a The Insider shromáždila. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova "nic z toho nesouvisí s ruskou vládou" a závěry novinářů označil za výmysl. FSB na žádost o komentář nereagovala.