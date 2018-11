Moskva - Rusové Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, podezřelí z útoku jedem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, si zřejmě opatřili britské vízum s pomocí ruské tajné služby FSB. Zjistila to mezinárodní investigativní skupina Bellingcat společně s ruským serverem The Insider. Čepiga a Miškin údajně do Británie na jaře přicestovali pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a v Salisbury se pokusili zabít Skripala a jeho dceru armádním jedem. Oba útok přežili.

Šéf serveru The Insider Roman Dobrochotov dnes rozhlasové stanici Echo Moskvy řekl, že informaci investigativcům předal bývalý technický ředitel společnosti TLSContact, která v Moskvě zpracovává vízové formality pro řadu zahraničních konzulátů včetně britského. Muž, jehož jméno Bellingcat údajně zná, ale nehodlá zveřejnit, loni z Ruska uprchl a požádal o azyl ve Spojených státech.

Tento člověk podle Dobrochotova vypověděl, že byl donucen, zřejmě vydíráním, podepsat závazek spolupráce s ruskou kontrarozvědkou FSB. Její agenti mu pak řekli, že se tajné službě podařilo proniknout do vnitřního kamerového systému britského vízového střediska v Moskvě. Měli údajně i schéma jeho počítačové sítě.

Na jaře roku 2016 zverbovanému řediteli ruské firmy sdělili, že hodlají do Británie vyslat dva lidi, a požádali ho o spolupráci. Vízum jim prý chtěli opatřit "bez zbytečného rozruchu". Muž prý pomoc odmítl, nicméně po několika měsících Petrov a Boširov poprvé přijeli do Británie.

Britská tajná služba letos v září zveřejnila fotografie dvou údajných agentů ruské vojenské rozvědky GRU, kteří se měli útoku na Skripalovy dopustit. Krátce nato Bellingcat a The Insider zjistili jejich skutečnou totožnost a zveřejnili i další podrobnosti. Rusko opakovaně odmítá, že by se na otravě Skripala a jeho dcery jakkoli podílelo.