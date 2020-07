Belgie zařadila Prahu do zóny s doporučenou karanténou

Ilustrační foto - Žena s rouškou na obličeji prochází 1. července 2020 kolem vstupu do budovy Letiště Václava Havla v Praze. Po třech a půl měsících mohli obyvatelé a návštěvníci hlavního města stejně jako ve většině republiky odložit roušky v tramvajích, autobusech a vlacích, v obchodech a provozovnách služeb či na úřadech. Mezinárodní letiště v Ruzyni přesto nadále vyzývá cestující k nošení roušek ve všech prostorech, dodržování bezpečných rozestupů a dodržování hygieny rukou.

Ilustrační foto - Žena s rouškou na obličeji prochází 1. července 2020 kolem vstupu do budovy Letiště Václava Havla v Praze. Po třech a půl měsících mohli obyvatelé a návštěvníci hlavního města stejně jako ve většině republiky odložit roušky v tramvajích, autobusech a vlacích, v obchodech a provozovnách služeb či na úřadech. Mezinárodní letiště v Ruzyni přesto nadále vyzývá cestující k nošení roušek ve všech prostorech, dodržování bezpečných rozestupů a dodržování hygieny rukou. ČTK/Krumphanzl Michal

Brusel - Belgie zařadila Prahu mezi "oranžové" destinace, kde je již Moravskoslezky kraj a kam a odkud je cestování povoleno s určitými podmínkami. Znamená to, že po návratu cestovatele do Belgie z této destinace je nutná konzultace s lékařem, který provede test a dá odpovídající doporučení ohledně karantény. Turistům z oranžových zón je karanténa doporučena, uvedlo české velvyslanectví v Bruselu s tím, že celkově je Česko celkově na belgickém semaforu řazeno do bezpečné zelené zóny.

Barevný systém cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je aktualizován na internetových stránkách belgického ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích.

Všichni cestující musí před cestou do Belgie vyplnit formulář, který se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro případné vystopování jeho kontaktů. Pokud tento formulář nevyplníte, může to vést k odmítnutí vstupu na území a trestnímu řízení, upozornilo velvyslanectví.

Po velkých problémech v jarních měsících uvolňuje Belgie karanténní režim jen opatrně. Zakrývání úst a nosu zůstává povinné v prostředcích hromadné dopravy, v obchodech, v kinech, v muzeích, v kostelech i v dalších hodně navštěvovaných místech. Království zaznamenalo přes 66.000 případů nákazy a více než 9800 úmrtí.