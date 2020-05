Belgie zakázala sport do konce července, liga se asi nedohraje

Brusel - Belgická fotbalová liga nejspíš ztratila poslední reálnou šanci na dohrání sezony. Podle premiérky Sophie Wilmesové budou sportovní akce v zemi kvůli koronavirové pandemii zrušeny nejméně do 31. července. Právě do konce července by se podle představ UEFA měly jednotlivé ligy v Evropě dohrát.

Představitelé soutěže uvedli, že budou nařízení bezpečnostní rady respektovat. Vedení ligy již před měsícem doporučilo předčasně ukončit sezonu kolo před koncem základní části a vyhlásit mistrem Bruggy, za které hraje český útočník Michael Krmenčík.

Tento verdikt musejí formálně potvrdit kluby, které ho v drtivé většině podporují, ale jejich zasedání bylo v minulých týdnech už třikrát odloženo. Dalším termínem valné hromady je 15. květen.

Belgie ukončila ligovou soutěž jako první z evropských zemí. Fotbalová unie UEFA ji za to kritizovala a pohrozila vyřazením klubů z pohárových soutěží. Od té doby ukončily nejvyšší soutěže také Nizozemsko a Francie, další evropské ligy včetně české doufají v dohrání sezony.

Počet nakažených v Belgii překročil 50 tisíc, přes osm tisíc lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Bruggy vedly v době přerušení ligy tabulku o 15 bodů před Gentem, po základní části měla přijít na řadu nadstavba.