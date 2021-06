Belgie díky De Bruynemu otočila duel s Dány a na ME postupuje

Kodaň - Fotbalisté Belgie otočili zápas proti Dánsku a po výhře 2:1 si zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Favorita táhl navrátilec po zranění Kevin de Bruyne, který přišel na hřiště do druhé půle za stavu 0:1, poté co se ve 2. minutě trefil Yussuf Poulsen. Hvězdný belgický záložník ale nejprve přihrál na vyrovnání Thorganu Hazardovi a v 70. minutě dokonal obrat tvrdou ranou z hranice pokutového území.

Zatímco Belgičané neprohráli už jedenáctý zápas za sebou, Dánové po druhé porážce na turnaji zůstávají ve skupině B poslední a jsou blízko vyřazení. Jejich konkurenti v boji o postup Rusko s Finskem mají tři body. V posledním zápase tak musí 21. června v přímé bitvě porazit Rusko, Belgie ve stejný den vyzve Finy.

Dánsko - Belgie 1:2 (1:0)

Branky: 2. Poulsen - 55. T. Hazard, 70. De Bruyne. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Wass, Damsgaard, Jensen - T. Hazard. Diváci: omezený počet.

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (84. Skov Olsen), Mähle - Wass (62. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (72. Jensen) - Poulsen (62. Nörgaard), Damsgaard (72. Cornelius), Braithwaite. Trenér: Hjulmand.

Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Dendoncker (60. Witsel), T. Hazard (90.+4 Vermaelen) - Mertens (46. De Bruyne), Lukaku, Carrasco (59. E. Hazard). Trenér: Martínez.

Tabulka:

1. Belgie 2 2 0 0 5:1 6 2. Rusko 2 1 0 1 1:3 3 3. Finsko 2 1 0 1 1:1 3 4. Dánsko 2 0 0 2 1:3 0