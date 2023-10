Belgický soud poslal za mříže gang 20 převaděčů migrantů, dostali až 11 let

Brusel - Soud v belgických Bruggách dnes poslal za mříže organizovanou skupinu 20 lidí, kteří převáželi migranty přes Lamanšský průliv do Británie. Za to, že v malých člunech převezli ilegálně až 10.000 lidí, dostali tresty v rozmezí 30 měsíců až 11 let. Informoval o tom úřad evropské justiční spolupráce Eurojust.

Policisté rozbili skupinu loni v červenci při rozsáhlé mezinárodní akci, do níž se za podpory Eurojustu a evropské policejní agentury Europol zapojila tisícovka policistů z Německa, Belgie, Nizozemska či Británie. Zadrželi 39 lidí, z nichž 20 se dnes u soudu dozvědělo výši trestů. Do rukou policie padly také dvě stovky člunů, na 1200 záchranných vest, několik tisíc eur v hotovosti, zbraně a drogy.

Vedle vězení byli dnes členové skupiny odsouzeni také k pokutám, jejichž výše sahá až do 80.000 eur (1,95 milionu korun).

Policie zjistila, že se gang pokoušel nelegálně přepravovat mimo jiné Vietnamce, ale i lidi dalších národností. Používal k tomu motorové čluny, které si opatřoval v Německu. Za převoz do Británie si gang účtoval 2500 až 3500 eur (61.500 až 85.500 Kč) za osobu, podle národnosti běženců. Při některých akcích vyrazilo přes Lamanšský průliv najednou až 15 člunů, z toho zhruba polovina úspěšně přeplula.

Do Británie se loni podle tamních úřadů pokusilo dostat 45.000 migrantů, což je největší roční počet od zavedení statistik v roce 2018. Za prvních devět měsíců letošního roku to bylo zatím 21.000 lidí.