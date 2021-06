Belgický kouč Martínez byl vedle postupu nadšený z návratu tria hvězd

Petrohrad - Nadšený nejen z postupu, ale také z plnohodnotného návratu svých tří klíčových hráčů, byl po výhře 2:0 trenér belgických fotbalistů Roberto Martínez. Po delší době mohl vrátit do základní sestavy trio hvězdných záložníků Kevina de Bruyneho, Axela Witsela a Edena Hazarda. I díky nim Belgičané zůstávají na mistrovství Evropy dál stoprocentní a mohou vyhlížet svého soupeře pro osmifinálový souboj v Seville.

"Jsem nadšený, protože kdyby se mě někdo před přípravným zápasem s Řeckem zeptal, co si přeji nejvíce, řekl bych mu, že chci z prvních tří zápasů na šampionátu devět bodů, a aby se zranění hráči vrátili," řekl na tiskové konferenci Martínez.

"V tu chvíli nemohli Axel s Kevinem hrát a Eden nastoupil jen na osm minut proti Chorvatsku. Bylo tedy skvěle vidět, jak teď už Axel s Edenem odehráli 90 minut a Kevin dostal další velkou porci minut,“ uvedl Martínez, který hvězdu Manchesteru City střídal až v nastaveném čase.

Hazard se do plné akce vrátil poté, co v minulých měsících absolvoval tři operace kotníku. Witsel odehrál první celý zápas po lednovém zranění Achillovy šlachy a De Bruyne byl zpět po dvojité zlomenině v obličeji, kterou utrpěl ve finále Ligy mistrů.

Poté, co De Bruyne rozhodl gólem předchozí duel s Dány (2:1), přidal teď proti Finům asistenci na druhou branku Romelua Lukakua. Za svůj výkon si vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. "Těší mě to, ale nejdůležitější je, jak hrajeme jako tým," uvedl De Bruyne.

Výkon všech tří klíčových záložníků chválil i Martínez. "Třeba Eden se tlačil hodně dopředu a dostával se do dobrých pozic. Bylo to poprvé po delší době, co jsem zase viděl Edena Hazarda, jak se otáčí s míčem nebo dělá kličky doleva a doprava. Cítí se skvěle a jeho tělo výborně reaguje. Vypadá šťastně," usmál se trenér.

Favorizovaní Belgičané, kterým patří v žebříčku FIFA první místo, zatím neztratili na turnaji ani bod a neprohráli 12. zápas po sobě. Z posledních 26 utkání prohráli jen jednou. "Je potěšující vidět, že každý hráč na hřišti se na postupu nějak podílel. Náš tým je posledních pět let konzistentní a teď musí každý z nás vydat ze sebe to nejlepší," uvedl před vyřazovacími souboji Martínez.

V osmifinále Belgie narazí na třetí tým skupiny A, D, E, nebo F. "Vyřazovací část se bude oproti té základní hodně lišit. Už nesmíme udělat jedinou chybu, protože jinak můžeme jet hned domů. Musíme být maximálně připravení," řekl De Bruyne.