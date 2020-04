Belgická liga byla ukončena, titul mají Bruggy a Krmenčík

Brusel - Belgická fotbalová liga byla kolo před koncem základní části kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena. Titul byl přidělen Bruggám, kde působí i český reprezentační útočník Michael Krmenčík. Bruggy vedly tabulku o patnáct bodů před druhým Gentem.

O ukončení soutěže dnes rozhodlo vedení ligy, verdikt ale ještě musí posvětit zasedání zástupců všech 24 klubů z prvních dvou nejvyšších soutěží. Měla by to ale být formalita, protože minulý týden předčasné ukončení přerušené sezony požadovalo 17 klubů.

Krmenčík přišel do Brugg v lednu, kdy podepsal smlouvu na tři a půl roku. Bývalý střelec Viktorie Plzeň, se kterou získal tři mistrovské tituly a v ročníku 2017/18 byl nejlepším střelcem české ligy, dosud za Bruggy nastoupil k šesti ligovým zápasům. Další utkání přidal v poháru a v Belgii zatím neskóroval.

V belgické lize měla stejně jako v české nejvyšší soutěži po základní části přijít na řadu nadstavba. Šest týmů mělo hrát skupinu o titul, dalších deset celků plus šest klubů z druhé ligy se měly ve čtyřčlenných skupinách utkat o místo play v off, jehož vítěz by poté nastoupil v utkání o jedno místo v Evropské lize proti čtvrtému týmu ze skupiny o titul.

Tabulka:

1. FC Bruggy 29 21 7 1 58:14 70 2. Gent 29 16 7 6 59:34 55 3. Charleroi 29 15 9 5 49:23 54 4. Antverpy 29 15 8 6 49:32 53 5. Standard Lutych 29 14 7 8 47:32 49 6. Mechelen 29 13 5 11 46:43 44 7. Genk 29 13 5 11 45:42 44 8. Anderlecht 29 11 10 8 45:29 43 9. Mouscron 29 9 9 11 38:40 36 10. Waregem 29 10 6 13 41:49 36 11. Kortrijk 29 9 6 14 40:44 33 12. St. Truiden 29 9 6 14 33:50 33 13. Eupen 29 8 6 15 28:51 30 14. Cercle Bruggy 29 7 2 20 27:54 23 15. Ostende 29 6 4 19 29:58 22 16. Waasland-Beveren 29 5 5 19 21:60 20