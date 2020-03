Belgická královna čte národu knihy, princové pečou seniorům vafle

Brusel - Belgická královská rodina se rozhodla, že v těžkých časech domácí karantény, zavřených škol a strachu z potenciálně smrtelné nemoci zlepší národu náladu. Královna Mathilde začala tento týden na dálku číst belgickým dětem knihy, její potomstvo zase napeklo vafle pro seniory v pečovatelských domovech.

Obyvatelé desetimilionové země, kde si již nemoc COVID-19 vybrala téměř 200 obětí, musejí v současnosti podobně jako lidé ve většině dalších evropských států snášet omezení pohybu. Do práce se tu chodí jen v nejnutnějších případech, a ulice Bruselu jsou proto vylidněné. Jarní slunce zato láká Belgičany do parků, kde policie dohlíží na to, zda jsou lidé alespoň půldruhého metru od sebe, což je jediné omezení pro venkovní sporty. Hlavní společenskou aktivitou se za poslední týden stalo pravidelné večerní tleskání z oken jako poděkování lidem, kteří v boji proti viru nasazují své zdraví.

Restaurace a většina obchodů kromě potravin je v Belgii zavřená, stejně jako školy s výjimkou některých družin pro děti lidí zaměstnaných v klíčových profesích.

"Vím, že to pro vás a pro vaše rodiče není vždycky snadné. Ale mám nápad. Proč bychom společně nemohli objevit nějakou knihu?" obrátila se v úterý na belgické školáky královna prostřednictvím videa na facebooku královské rodiny. Přečetla jim úryvek z knihy mladé frankofonní belgické autorky Marie Colotové "Jusqu´ici tout va bien" (Zatím je to dobré). Královna dětem také navrhla, aby si začaly vést deníky, které jim později připomenou, jak dnešní náročnou situaci zvládly. Ve středu pak přečetla Belgičanům rozděleným na dvě hlavní jazykové skupiny další titul, tentokrát ve vlámštině (nizozemštině).

Pozadu při plnění společenské role belgických monarchů nezůstávají ani mladší členové královské dynastie, která tráví čas doporučené společenské izolace na zámku Laeken v severozápadní části Bruselu. Dvojice princů a princezen ve školním věku se o víkendu vypravila k několika pečovatelským domům, kam přivezla několik košů doma napečených vaflí, které jsou belgickou národní pochoutkou. Kromě toho prý také volají osamělým starým lidem, aby je v náročných chvílích podpořili.

"Všichni společně proti koroně!" komentovali na facebooku svou snahu mladí následníci belgického trůnu, kteří se dočkali tisíců pozitivních ohlasů.