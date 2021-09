Belgičané nám ukázali, jak se máme chovat v koncovce, řekl trenér Šilhavý

Brusel - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého ukázali Belgičané v utkání světové kvalifikace českým fotbalistům, jak se správně chovat v koncovce. Porážku 0:3 v Bruselu označil kouč národního týmu za zaslouženou. Věří, že jeho svěřenci ve zbytku skupiny zabojují o druhé místo, které znamená účast v play off o šampionát v příštím roce.

"Soupeř hrál výborně, čekali jsme to. Ne nadarmo je to první tým na světě. Zaslouženě vyhráli. Předvedli skvělý výkon hlavně v prvním poločase. My jsme úplně bez šance nebyli, mám na mysli brankové příležitosti. Myslím, že jsme měli čtyři vyložené šance. Za stavu 2:0 šel Matěj Vydra sám na bránu a tam jsme to mohli zdramatizovat. Nicméně jsme nedali," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Soupeř nám předvedl, jak se má chovat v koncovce. Pět šest minut v úvodu utkání jsme hráli, pak dostal balon Romelu Lukaku a bylo to 1:0. My když se můžeme dostat do hry, tak takovou šanci neproměníme. Je to o kvalitě, jak řešíme tyhle situace," dodal Šilhavý.

Už ve 14. minutě musel kvůli zranění střídat brankář Tomáš Vaclík, kterého nahradil debutant Jindřich Staněk. "Úplně nevíme, jak na tom Tomáš je. Bude absolvovat vyšetření a na základě toho se rozhodneme, co a jak pro poslední zápas (ve středu s Ukrajinou)," uvedl Šilhavý. "Jindra Staněk na tréninku vypadal velmi dobře. Do tak těžkého zápasu vstoupil jako nováček a myslím, že to zvládnul dobře," dodal kouč.

Premiéru v reprezentační A-týmu si odbyl i stoper Filip Kaša. Hned v úvodu poslal špatnou malou domů na Vaclíka, kterého zranil přišlápnutím nohy atakující Lukaku. "Chtěli jsme dostat Tomáše Holeše na pozici ve středu zálohy, na které hrál v domácím zápase s Belgií. Takže jsme potřebovali jednoho klasického středního obránce a zvolili jsme Filipa Kašu. Ze začátku při té malé domů na něm trochu byla vidět nervozita, byla to chyba. V prvním poločase měli oba dva stopeři velké problémy s Lukakuem, byl nezastavitelný. Je to neskutečný hráč, těžko se hlídá," poznamenal Šilhavý.

Jeho svěřenci ztrácejí na vedoucí Belgii tři zápasy před koncem skupiny už šest bodů a přišli o reálnou šanci na první místo, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát. Týmy z druhých příček čeká play off, stejně jako nejlepší dva vítěze skupin Ligy národů, kteří neuspějí v kvalifikaci. Český celek by se minimálně na tyto dvě pozice měl dostat.

"Ve skupině je jasný favorit, který potvrzuje svoji kvalitu a dominanci. Těžko ho někdo předhoní. My hrajeme o druhé místo s Walesem. U nich jsme nešťastně prohráli 0:1, takže Wales je ve výhodě. Máme ho teď doma, od toho se to asi bude odvíjet. Vyhrajeme a popereme se o druhé místo, to znamená baráž," řekl Šilhavý.