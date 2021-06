Belgičané mysleli i na Eriksena, kouč Martínez věří, že tým nabere na obrátkách

Petrohrad - Navzdory emocím ohledně zpráv o kolapsu dánského fotbalisty Christiana Eriksena vstoupili belgičtí reprezentanti do mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Ruskem 3:0. O dvě branky se v Petrohradu postaral Romelu Lukaku, jenž je také Eriksenovým týmovým spoluhráčem z Interu Milán. Urostlý útočník mu po utkání svůj výkon i věnoval. Hloupé chyby vše zbořily, zlobili se ruští fotbalisté po prohře.

"Před zápasem bylo hodně slz a bylo těžké se soustředit," přiznal v rozhovoru pro belgickou televizi Lukaku. "Pro mě a další kluky jako Toby (Alderweireld), Jan (Vertonghen) nebo Nacer (Chadli), kteří Christiana pamatují z Tottenhamu, to bylo složité. Všichni ho dobře známe. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale naše myšlenky jsou s ním. Věřím, že se z toho zotaví. Jeho děti ho potřebují a my také," prohlásil Lukaku.

O tom, že atmosféra byla před utkáním po kolapsu Eriksena, kterému život zachránili včas zasahující lékaři i dánští spoluhráči, tíživá, potvrdil i trenér Roberto Martínez. "Sledovali jsme ten zápas naživo a hodně to prožívali. Pět minut na to jsme měli i týmovou poradu, ale nikdo z nás se nechtěl o fotbale bavit. Všichni byli šokovaní a hráči měli slzy v očích. Modlili jsme se, aby z Kodaně přišly dobré zprávy," uvedl Martínez.

Po vstupu na hřiště ale byl jeho tým plně koncentrovaný a potvrdil i své postavení aktuální světové jedničky podle žebříčku FIFA. Po chybě v ruské obraně se dostal do vedení už po deseti minutách hry a šťastný střelec Lukaku i zakřičel do kamery: "Chrisi, mám tě rád."

Kaňkou bylo jen zranění Timothyho Castagneho, který si v průběhu první půle zlomil po souboji oční jamku. Čeká ho operace a turnaj pro něj skončil. Jeho nástupce Thomas Meunier ale podal výborný výkon, přidal do přestávky ještě druhý gól a u dalšího Lukakuova asistoval. "Měl to o to těžší, že přišel jako náhradník, ale jeho výkon byl příkladný. Ukázal skutečnou sílu našeho týmu, v němž každý chápe svou roli. Jsem na kluky hrdý," řekl Martínez.

Lukaku dal v 94 reprezentačních startech 62 gólů a jako první dvoubrankový střelec turnaje se dostal do čela tabulky kanonýrů. "Byl to od nás dobrý výkon. Vždycky je těžké zahájit takovýto turnaj dobře. Tým ale byl na hřišti velmi soustředěný a díky tomuto vítězství můžeme ještě nabrat na obrátkách,“ pochvaloval si Martínez.

Přestože nemohl ještě počítat se zraněným Kevinem de Bruynem, radost mu udělalo i posledních 20 minut, kdy poslal na hřiště navrátilce Edena Hazarda. "Bylo tam hodně pozitivních věcí a jsem rád, že jsme udrželi i čisté konto. Je skvělé začít turnaj podobným způsobem a vycházet z dobré defenzivy. Mohli jsme přidat ještě víc gólů, ale důležité také je, že jsme žádný nedostali," dodal Martínez.

V dalším zápase čeká Belgičany 17. června právě Dánsko.

Hloupé chyby vše zbořily, zlobili se ruští hráči po prohře

Ruští fotbalisté byli po prohře v úvodním utkání na mistrovství Evropy naštvaní na své obranné chyby. V domácím prostředí v Petrohradu také kvůli nim nestačili na Belgii a po porážce 0:3 si výrazně zkomplikovali boj o postup ze základní skupiny.

"Těžko k tomu výsledku něco říct, všechno podstatné je vidět na ukazateli skóre," řekl pro oficiální stránky UEFA trenér Stanislav Čerčesov. "Začali jsme, jak jsme chtěli, a hráli kompaktně. Jenže pak stačil jeden nakopnutý míč, gól z ničeho a něco takového vždy ovlivní vaši hru i morálku. Porce kritiky na naši adresu je fér. Na téhle úrovni musíte plnit individuální úkoly svědomitě a jakákoliv malá chyba vše rozhodne," konstatoval.

Zkušený kouč tím především mínil úvodní belgickou branku po deseti minutách hry, kdy obránce Andrej Semjonov ve snaze odvrátit centr soupeře tečoval nešikovně míč přímo na nohy Romelua Lukakua, který tvrdou ranou poslal favorita prvním ze svých dvou gólů v zápase do vedení. Rusové navíc chybovali i při druhé inkasované brance po půlhodině hry, kdy dvojice obránců nejprve nedokázala odvrátit centr z levé strany, brankář Anton Šunin vyrazil míč jen před sebe a tentokrát přesně zakončil střídající Thomas Meunier.

"Nezačali jsme špatně a věřili si, že bychom mohli získat i remízu, jenže úvodní hloupá chyba vše změnila. Takový Lukaku musel být pravděpodobně v šoku z toho, jak jsme bránili," zlobil se kapitán Arťom Dzjuba. "Naše obrana nebyla vůbec dobrá a kvalitní týmy jako Belgie takovéto chyby neodpouští," doplnil Dzjuba.

Rusové na Euru nevyhráli šestý zápas za sebou a jejich poslední úspěch se datuje do roku 2012, kdy porazili 4:1 Českou republiku. Vedle toho se jim zranili Daler Kuzjajev a zkušený obránce Jurij Žirkov. V dalším utkání čeká "Sbornou" 16. června Finsko, které v sobotu nečekaně zvítězilo 1:0 na hřišti Dánska.

"Pořád máme šanci. Chtěli jsme proti Belgii určitě odehrát z hlediska výkonu a výsledku lepší zápas, ale musíme se z toho sebrat. Dostali jsme se do této situace sami a teď z ní musíme i sami najít cestu ven," dodal Čerčesov.