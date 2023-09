Bek: Vládou schválený rozpočet umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů

Ilustrační foto - Ministr školství Mikuláš Bek debatoval 29. května 2023 v Karlových Varech o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, která by byla zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech.

Ilustrační foto - Ministr školství Mikuláš Bek debatoval 29. května 2023 v Karlových Varech o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, která by byla zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Vládou schválený rozpočet počítá s navýšením rozpočtu školství o čtyři miliardy korun ve srovnání aktuálním rokem. Zároveň rozpočet, který ve středu vláda schválila, umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. Na sociální síti X to dnes uvedl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Rozpočet školství na rok 2024 má činit téměř 269 miliard korun, řekl ve středu po schválení rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

"Vládou schválený rozpočet, který počítá s navýšením rozpočtu školství o čtyři miliardy korun ve srovnání s rokem 2023, znamená výrazný posun oproti předchozím návrhům. Umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. Mimo to existuje na vládní úrovni dohoda, že budou v příštím roce uvolněny do školství další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy ze státního rozpočtu na reformu a investice do infrastruktury," napsal na sociální síti Bek.

Mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová dnes odmítla rozpočet komentovat. "Podrobnosti k rozpočtu představíme na tiskové konferenci v úterý 3. října," odpověděla na dotazy ČTK.

Zákonodárci letos schválili, že na učitelské platy má stát dávat od příštího roku ze zákona nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho učitele. Stínová ministryně školství opozičního hnutí ANO a poslankyně Jana Berkovcová (ANO) dříve uvedla, že k navýšení platů učitelů podle zákona je potřeba asi 30 miliard korun. Ekonom a vedoucí Institutu CERGE-EI Daniel Münich nedávno sdělil, že pro to, aby platilo, že učitelé budou v průměru v daném roce dostávat 130 procent průměrné mzdy daného roku, by bylo pro rok 2024 zapotřebí 27 miliard Kč navíc.

Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) přitom nedávno řekl deníku Právo, že se "nepodaří dosáhnout cíle, který má vláda v programovém prohlášení a potvrdila ho v zákoně, aby platy učitelů činily 130 procent průměrné mzdy", uvedl deník ve svém vydání 21. září. Základem pro výpočet valorizace je totiž podle náměstka průměrná mzda za rok 2022, přičemž výdělek učitelů tak bude činit kolem 113 procent průměrné mzdy v Česku.

Loni byly podle Českého statistického úřadu výdělky učitelů na úrovni 110 procent průměrné mzdy v Česku. Podle statistiků měli učitelé v mateřských, základních a středních školách po započtení všech příplatků a odměn loni průměrnou hrubou měsíční výplatu asi 48.000 Kč. V prvním čtvrtletí tohoto roku rostly průměrné mzdy ve školství oproti předchozímu roku o 3,9 procenta a vzdělávání tak bylo odvětvím, v němž byl růst mezd nejnižší. Podle dat ministerstva školství pracovalo loni v mateřských, základních a středních školách 154.000 pedagogů a 6000 učitelů odborného výcviku.

Ze státního rozpočtu pro rok 2024 mělo podle prvotního návrhu ministerstva financí být pro školství určeno 253,4 miliardy korun, což by znamenalo oproti letošku pokles o 11,6 miliardy korun. Ministr Bek tehdy avizoval, že se rozpočet bude měnit.