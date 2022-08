Bek: Vláda pozvala na dnešní zasedání šéfa civilní rozvědky Mlejnka

Praha - Vláda na své dnešní zasedání pozvala ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka. Novinářům to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Na základě debaty s ním by se podle něj kabinet měl rozhodnout o dalším postupu, co se týče Mlejnkova setrvání ve funkci.

O Mlejnkově budoucnosti v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) se hovoří v souvislosti s jeho kontakty se stíhaným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) několikrát zopakoval, že v Mlejnka má důvěru. Jediným důvodem k odvolání by podle něj bylo to, kdyby nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

"Nechci spekulovat o tom, jestli už dnes vláda rozhodne o dalším postupu, nebo jestli bude chtít ještě nějaké doplňující informace, protože kauza je poměrně spletitá. Je férové, abychom si vyslechli klíčové zúčastněné strany," řekl Bek. Na základě debaty by podle ministra mohla vláda rozhodnout o dalších krocích.

Šéf KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce znát kontext Mlejnkových kontaktů s Redlem a vědět, na kolik to, co spolu řešili, může mít případný dopad na Mlejnkovu činnost v čele jedné ze zpravodajských služeb.

Na otázku, zda může situace vyústit v Mlejnkovo odvolání, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odpověděl: "Vždycky je možné naprosto všechno. Nikdy nic není nemožné." Rakušan má i jeho důvěru. "Stát potřebuje mít v této funkci opravdu spolehlivé lidi. Nejsem předpojatý proti panu Mlejnkovi, osobně ho neznám," dodal.

Podle Rakušana byl postup při Mlejnkově výběru řádný, z bezpečnostní komunity žádné varovné signály nedostal. Opoziční hnutí ANO vyzvalo premiéra Petra Fialu (ODS) k odvolání ministra vnitra, jinak chce ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Rakušan v úterý uvedl, že neodstoupí, také podle Fialy má místo v kabinetu nadále. Jurečka dnes poznamenal, že Rakušan má jeho důvěru.

Bek uvedl, že případné hlasování o nedůvěře nemá výraznější dopad na pohled evropských partnerů při českém předsednictví v Radě EU. "Není to reálná hrozba v tuto chvíli. Vidíme v celé řadě evropských zemí, že v téhle neklidné době se vlády různě mění, padají. Takže nikoho úplně nepřekvapí, že se pokusí opozice v České republice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. To patří k parlamentní demokracii," doplnil ministr.

O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem informoval minulý týden server Seznam Zprávy. Ve čtvrtek napsal, že podle jeho informací začala GIBS prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace. Inspekce se v pátek proti těmto informacím ohradila a uvedla, že kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by figuroval jako podezřelá osoba příslušník ÚZSI.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadily mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.