Bek: Většina zemí EU chce vidět maďarské reformy, než rozhodnou o odebrání fondů

Brusel - Většina států Evropské unie chce počkat na zavedení slibovaných maďarských kroků, než rozhodne o případném odebrání části unijních fondů navržených Evropskou komisí. Novinářům to dnes řekl český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který v úterý v Bruselu vedl ministerské zasedání věnované mimo jiné tématu právního státu. Právě kvůli problémům částečně spojeným s fungováním práva v Maďarsku hrozí zemi ztráta 7,5 miliardy eur (184 miliard korun) z evropských peněz.

Komise v neděli navrhla odebrat přibližně třetinu maďarského podílu na fondech pro rozvoj méně vyspělých regionů kvůli nedostatkům při vyšetřování korupce, předcházení střetu zájmů či zadávání veřejných zakázek. Návrh musí schválit většina členských států, které mají na rozhodnutí měsíc, mohou však verdikt až o dva měsíce odložit. Maďarsko přitom v poslední době navrhlo sérii úprav zákonů a dalších kroků, které mají obavy EU rozptýlit. Jejich přijímání chce dokončit do 19. listopadu.

"Většina členů by ráda viděla ta opatření zavedena, než se rozhodnou," řekl dnes Bek novinářům působícím v Bruselu. Ministr nechtěl odhadovat, zda má soubor 17 opatření šanci přesvědčit členské země, aby Budapešti peníze nechaly. Řekl, že přehled maďarských kroků viděl pouze ve stručném dvoustránkovém dopise a neměl možnost je podrobněji analyzovat.

Komise však podle něj naznačuje, že by mohlo jejich odpovídající zavedení do praxe problém týkající se čerpání z rozpočtu vyřešit. "Maďarsko stojí na kraji propasti a je na něm, jak daleko se rozhodne couvnout," prohlásil Bek. Vláda strany Fidesz premiéra Viktora Orbána má podle Beka jednodušší situaci v prosazování svých plánů v parlamentu, neboť není tak názorově různorodá jako třeba český koaliční kabinet. I tak bude ale podle něj zajímavé sledovat, jak se jí podaří poměrně velký balík reforem do listopadu uzákonit.

Zatímco o případném zabavení části fondů budou rozhodovat ministři financí, volně související, avšak oddělené řízení o porušování evropských hodnot v Maďarsku má na starosti rada ministrů pro evropské záležitosti vedená Bekem. Podle ministra nejsou signály, že by maďarské reformy pokrývaly problémy týkající se například plurality médií, které EU řeší ve zmíněném druhém procesu.

Bek dnes nevyloučil, že by členské státy ještě do konce roku v rámci českého předsednictví mohly dospět k hlasování. Shodnout se na společné pozici však bude podle něj složitější než u ochrany rozpočtu. Rozhodnout o tom, že země porušuje evropské hodnoty, za což ji lze v krajním případě odebrat i hlasovací práva, musí totiž zbylých 26 států jednomyslně. Polsko čelící kvůli právnímu státu obdobné kritice z EU dává dlouhodobě najevo, že Maďarsko podpoří, ačkoli se vztah obou zemí kvůli ruské invazi na Ukrajinu výrazně zhoršil.