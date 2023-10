Bek: Téma Romů je třeba promítnout do školních vzdělávacích programů

Brno - Téma Romů a vztahu k menšinám je třeba při plánovaných revizích zapracovat do školních vzdělávacích programů pro základní i střední školy. Pozornost je romským tématům potřeba věnovat i při vzdělávání budoucích učitelů. Po jednání v Muzeu romské kultury v Brně, kterého se zúčastnila ředitelka muzea Jana Horvátová, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková a zmocněnkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, to dnes novinářům řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Do Brna přijel na pozvání ředitelky muzea, které pořádá vzdělávací aktivity pro školy.

"Debatovali jsme s kolegy o tom, jak dostat romskou problematiku vhodně do revidovaných vzdělávacích programů. V současné době se připravuje nový rámcový vzdělávací program pro základní školství a zejména v modelových školských vzdělávacích programech, které budou připravovány následně, je velký prostor pro to, abychom konečně tohle tabuizované téma uchopili," uvedl Bek.

Kromě Muzea romské kultury navštívil ministr také základní školu ve Vranovské ulici, kde mezi žáky převažují ti ze sociálně vyloučené lokality mezi ulicemi Bratislavská, Cejl a Francouzská. S vedením školy probíral nastavení financování pedagogických asistentů, kterých školy s větším počtem žáků ze sociálně horších podmínek potřebují více. Podle Beka je třeba zohlednit specifika škol v dané lokalitě.

Podle nedávného zjištění výzkumné agentury PAQ Research je v Česku téměř osm desítek škol, kde většinu žáků tvoří romské děti. Do dvou desítek škol v republice pak chodí téměř jenom romští žáci a žačky. Výsledky letos agentura zveřejnila na webu Desegregace.cz.