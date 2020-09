Bek Rutta se snažil zůstat ve formě a nezbláznit se

Edmonton - Hokejový obránce Jan Rutta měl velkou radost, že se v pondělním druhém finále play off NHL proti Dallasu poprvé od 5. srpna objevil v sestavě Tampy Bay. Lightning zvítězili 3:2 a srovnali stav série na 1:1. Rutta přiznal, že se během dlouhé pauzy, kdy nehrál, snažil především nezbláznit.

Písecký rodák si v srpnu zahrál v druhém duelu o nasazení do play off proti Bostonu, poté byl mimo hru i kvůli nespecifikovanému zranění. Po druhém finálovém zápase trenér Jon Cooper uvedl, že Rutta byl už několik týdnů zdravý, ale protože se Lightning dařilo, nehrál.

Pro Ruttu byla situace psychicky o to náročnější, že se vyřazovací boje kvůli pandemii koronaviru hrají v Kanadě bez diváků za mimořádných hygienických opatření a mužstva tráví volný čas výhradně na hotelu.

"Snažil jsem se v 'bublině' zůstat v co nejlepší formě a úplně se nezbláznit. Hodně jsem se díval na hokej a co nejvíc času jsem trávil s klukama. Měl jsem aspoň na co myslet, abych pořád nemyslel na zranění," řekl Rutta na úterní tiskové konferenci v Edmontonu, kde se hraje finálová série.

Ruttův start ve finále znamená, že se jeho jméno v případě vítězství Lightning objeví na Stanley Cupu. Předtím nesplňoval kritéria, protože neodehrál více než polovinu utkání v základní části. To mu znemožnilo zkraje února zranění v dolní části těla. Kvůli němu se ve zbytku základní části, kterou v březnu zastavila pandemie koronaviru, nepředstavil.

"Je to smůla, nic s tím neuděláte. Snažil jsem se zůstat pozitivní, šel jsem den za dnem a co nejdřív jsem se chtěl vrátit," uvedl třicetiletý někdejší hráč Chomutova a Chicaga, který v Tampě Bay působí s útočníkem Ondřejem Palátem.

Návrat na led ho velmi potěšil. "Pár střídání mi trvalo, než jsem se dostal do rytmu. Postupem času se moje hra lepšila," prohlásil Rutta, který nastoupil v první obraně po boku Victora Hedmana.

Třetí finálový duel se odehraje ve čtvrtek od 2:00 SELČ.