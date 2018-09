New York - Český hokejový obránce Filip Pyrochta se při premiéře v dresu Nashvillu v přípravě na nový ročník NHL zaskvěl dvěma body za gól a asistenci. Přispěl tak k vítězství Predators v prvním ze dvou duelů na ledě Floridy 5:0. Dvěma přihrávkami pomohl k vítězství Philadelphie nad New York Islanders útočník Jakub Voráček.

Dvaadvacetiletý Pyrochta uzavřel v květnu jako nedraftovaný volný hráč s Predators dvouletou dvoucestnou smlouvu a vydal se z extraligového Liberce bojovat o šanci v NHL. V prvním testu dostal odchovanec Třebíče na ledě příležitost na 18 minut a pět vteřin.

Ve 44. minutě si Pyrochta připsal přihrávku u gólu Rocca Grimaldiho, který zvýšil už na 3:0. Čtyři a půl minuty před koncem se radoval i z branky, když se při vlastním oslabení dostal k dorážce a překonal ležícího brankáře Michaela Hutchinsona.

Voráček v neděli v prvním duelu na ledě Islanders při porážce 0:3 nenastoupil a v odvetě se v 17. minutě podílel na úvodní trefě Flyers. Po jeho přihrávce otevřel skóre Michail Vorobjov. Další asistenci si připsal český lídr Philadelphie ve 26. minutě v přesilové hře, při které obránce Shayne Gostisbehere svou druhou brankou v utkání zvýšil na 3:0.

Za Philadelphii chytal do 31. minuty brankář Michal Neuvirth a dostal z devíti střel jednu branku. Překonal ho pouze Mike Sislo, který korigoval na 1:3 a Neuvirth hned po obdržené brance přepustil své místo na druhou polovinu zápasu v brankovišti Carterovi Hartovi.

Na vítězství svého týmu se podílel také gólman Marek Mazanec, který inkasoval při vítězství New York Rangers na ledě New Jersey 4:3 v prodloužení také jednou a kryl osm pokusů soupeře. Do hry nastoupil Mazanec místo Alexandra Georgijeva v 37. minutě, kdy byl stav nerozhodný 2:2.

Kapituloval jen ve 46. minutě v oslabení, kdy jej překonal z mezikruží svou druhou trefou v utkání Nick Lappin. Rangers ale výsledek otočili a po 80 vteřinách nastavení rozhodl Neil Pionk. Pro sedmadvacetiletého Mazance, který má v NHL na kontě 31 utkání za Nashville, to bylo první vystoupení za klub z Manhattanu. Do Rangers přišel loni na začátku prosince ze Slovanu Bratislava z KHL a chytal v Hartfordu v AHL.

Nepodařený večer musel strávit v barvách Calgary brankář David Rittich, který při domácí porážce s Edmontonem 4:7 odchytal celý zápas. Dostal šest branek z 27 střel, poslední gól inkasovali Flames v závěru při power play do prázdné branky. "Musíme se ze všeho špatného v zápase poučit a být příště lepší," řekl Rittich klubovému webu.

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL

Florida - Nashville 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Branky: 4. Järnkrok, 33. P.K. Subban, 44. Grimaldi (Pyrochta), 56. Pyrochta, 57. F. Gaudreau.

Florida - Nashville 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Branky: 15. Bjugstad, 33. J. MacDonald, 60. Bajkov - 28., 49. a 60. F. Forsberg, 34. R. Johansen, 36. Fiala.

Columbus - Buffalo 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 27. Savard - 21. Berglund, 27. Beaulieu, 34. Criscuolo, 43. Oglevie.

Philadelphia - New York Islanders 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 20. a 26. Gostisbehere (na druhou Voráček) 17. Vorobjov (Voráček) - 31. Sislo. Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 29:58 minuty, inkasoval jednou z devíti střel a měl úspěšnost zákroků 88,9 procenta.

New Jersey - New York Rangers 3:4 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. a 46. Lappin, 15. J. Quenneville - 14. a 47. L. Andersson, 30. Bučnevič, 62. Pionk. Marek Mazanec (Rangers) odchytal 24:32 minuty, inkasoval jednou z devíti střel a měl úspěšnost zákroků 88,9 procenta.

Montreal - New Jersey 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Branky: 44. Mete, 45. Hudon, 45. Kotkaniemi - 7. Speers.

Winnipeg - Minnesota 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 14. Daňo, 52. Morrow - 43. Hendricks.

Calgary - Edmonton 4:7 (1:2, 2:1, 1:4)

Branky: 1., 21. a 25. Dubé, 59. Mangiapane - 16. a 47. Yamamoto, 58. a 60. R. Russell, 3. E. Bouchard, 40. Bear, 58. Aberg. David Rittich (Calgary) odchytal 59:40 minuty, inkasoval šestkrát z 27 střel a měl úspěšnost zákroků 77,8 procenta.