Bek: Platy učitelů se budou počítat z roku 2022, VŠ by měly dostat navíc asi miliardu Kč

Ilustrační foto - Ministr školství Mikuláš Bek debatoval 29. května 2023 v Karlových Varech o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, která by byla zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha Praha - Objem peněz na platy učitelů bude odpovídat zákonnému závazku navýšení na 130 procent průměrné mzdy v zemi. Navýšení se pro rok 2024 bude počítat ze skutečnosti roku 2022. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Návrh rozpočtu na příští rok, který schválila vláda, počítá se zvýšením výdajů školství o čtyři miliardy korun ve srovnání s letošním rokem. Další čtyři miliardy by mělo podle Beka školství podle dohody vlády dostat v roce 2024.

"Ve srovnání s letošním rokem dostanou v roce 2024 učitelé přidáno v průměru 2500 korun, to jest 52.400 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat učitelů v regionálním školství v roce 2022 byl asi 48.000 korun," řekl Bek.

Pro zvýšení platů učitelů je určeno 8,5 miliardy korun, informovalo nedávno ministerstvo financí. Na platy ve školství je podle návrhu rozpočtu určeno asi 137,77 miliardy korun, tedy o 1,79 miliardy více než v aktuálním roce. V letošním druhém čtvrtletí byla v Česku průměrná hrubá mzda 43.193 korun, vyplývá ze zatím posledních údajů Českého statistického úřadu. Loni zaměstnanci v Česku brali podle statistiků v průměru 40.317 korun hrubého.

"V době ekonomické stagnace se musíme rozhodnout mezi růstem platů učitelů a dalším navyšováním celkového počtu úvazků ve školství, který za posledních pět let narostl o 30.000. Dosavadní systém financování regionálního školství vedl na některých školách k častému dělení tříd na menší skupiny, což sice znamenalo vyšší komfort pro učitele i žáky, avšak pro udržení tempa růstu platů je za současné ekonomické situace potřeba další navyšování personálních kapacit ve školství omezit,“ uvedl Bek.

Podle ministra není cílem zvrátit současný stav počtu žáků na učitele, ale zastavit trend jeho poklesu na úrovni, která je udržitelná i v době stabilizace veřejných rozpočtů. Bek s odvoláním na data Education at a Glance 2023 řekl, že v českém vzdělávacím systému jsou v mezinárodním srovnání nižší počty žáků na učitele. Na středních školách je v Česku na jednoho učitele deset žáků, průměr zemí OECD je podle Beka 13 žáků.

Loni byly podle Českého statistického úřadu výdělky učitelů na úrovni 110 procent průměrné mzdy v Česku. Podle statistiků měli učitelé v mateřských, základních a středních školách po započtení všech příplatků a odměn loni průměrnou hrubou měsíční výplatu asi 48.000 Kč. Podle dat ministerstva školství pracovalo loni v mateřských, základních a středních školách 154.000 pedagogů a 6000 učitelů odborného výcviku.

VŠ by v roce 2024 měly dostat navíc asi miliardu Kč proti schválenému rozpočtu

Vysoké školy by v roce 2024 měly dostat navíc asi jednu miliardu korun proti vládou schválenému rozpočtu na příští rok. Podle rozpočtu, který vláda schválila, mají univerzity v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 30,9 miliardy korun, což je stejně jako letos. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Dodatečné peníze by podle něj měly univerzity získat podle stávající dohody vlády.

"Podle dohody na úrovni vlády budou do školství v příštím roce uvolněny další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy korun ze státního rozpočtu na reformy a infrastrukturu," řekl Bek. Část těchto peněz, přibližně jednu miliardu korun, by podle ministra měly získat právě vysoké školy.

Podle ministra bude struktura financování univerzit v následujícím roce upravená. Navýší se hlavní část příspěvku na vzdělávací činnost o 930 milionů korun proti letošku, přičemž při rozdělování peněz jednotlivým univerzitám by měl být posílen vliv kvality a výkonu. Ve srovnání s letoškem vzroste také částka určená na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumu a vývoje na vysokých školách, uvedl ministr. Zvednout by se měla o 387 milionů korun na celkových 9,2 miliardy korun, což je podle Beka o čtyři procenta více než letos. Dalších 650 milionů korun přinese univerzitám nová výzva zaměřená na ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj z Národního plánu obnovy, řekl ministr.

Vládou schválený rozpočet školství na rok 2024 počítá pro školství s celkovou částkou 269 miliard korun, bez započtení zahraničních zdrojů to je 256 miliard korun. Proti letošnímu roku se rozpočet má podle plánu vlády navýšit o 1,49 procenta.

Ministerstvo školství chce podle náměstka ministra školství Jaroslava Millera začít měnit systém financování z poloviny 90. let. Změnu má připravit expertní skupina, uvažuje se o kontraktovém financování, díky němuž by vysoké školy měly garantovanou výši dotace na několik let dopředu, nebo zafixování výdajů na vysoké školy v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP).

Rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková opakovaně upozorňuje na to, že podfinancování vysokých škol je dlouhodobé. Podobně se vyjadřují i zástupci Rady vysokých škol. Podle předsedy rady Milana Pospíšila činí podfinancování vysokých škol deset miliard korun ročně.

Akademici z filozofických fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci v pátek oznámili, že budou 17. října stávkovat kvůli nedůstojným mzdám a podmínkám pro výuku. Podle děkana olomoucké filozofické fakulty a předsedy Asociace děkanů filozofických fakult Jana Stejskala jsou platy odborných asistentů nižší než učitelů na středních školách.